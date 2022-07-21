Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Накануне "зеленый свет" новым санкциям дали послы ЕС.

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Информацию о новых санкциях опубликовали в вестнике ЕС

Уже 21 июля информацию о новых карательных ограничениях против государства-агрессора опубликовали в официальном вестнике ЕС. Государства-члены Евросоюза согласились ужесточить и продлить санкции против кремля.

Государства-члены согласились с нашими усиленными, продленными санкциями ЕС против кремля.

Я приветствую это. Это посылает мощный сигнал москве: мы будем давить столько, сколько нужно,

– написала фон дер Ляен.