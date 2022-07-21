З 21 липня набула чинності заборона на імпорт золота з території росії до Великої Британії. Крім того, сьогодні 7 пакет антиросійських санкцій затвердили в ЄС.

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Коли заборонять вугілля й нафту

Імпорт вугілля заборонять з 10 серпня 2022 року,

імпорт нафти –з 31 грудня 2022.

Мовиться загалом про купівлю, постачання і доставку цих продуктів. Зокрема, прямим або непрямим шляхом.

Також заборонять надання технічної допомоги, фінансових послуг, а також брокерські послуги, пов’язані з цими товарами.

Детальніше про санкції ЄС

21 липня Євросоюз затвердив сьомий пакет санкцій проти росії. Це потужний сигнал москві. Про схвалене рішення повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

серед обмежень – ембарго на російське золото, замороження активів "Сбербанку" та посилені персональні обмеження.

Під нові санкції потрапили понад 50 росіян: військові, політики, пропагандисти.

Напередодні президент Володимир Зеленський подякував послам ЄС за затверджені санкції. Однак він пояснив, що цього недостатньо. Політик закликав після затвердження сьомого санкційного одразу починати працювати над восьмим. Також необхідно збільшити постачання сучасної зброї в Україну та забезпечити державу ефективною ППО.

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