В британському уряді наголосили, що каральні обмеження стосуються найближчого оточення Путіна. У списку є й родичі президента Росії.

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Потаніна називають однією з ключових людей у режимі Кремля

Зараз Володимир Потанін – другий у рейтингу найбагатших людей Росії. У Лондоні його називають одним із ключових прихильників режиму Володимира Путіна. Він – власник корпорації "Інтерросс". Вже після вторгнення Росії в Україну Потанін придбав "Росбанк" та акції "Тінькоф".

Також компанію по санкціях Потаніну склала двоюрідна племінниця Путіна – Анна Цивілєва та її чоловік – губернатор Кемеровської області Сергій Цивілєв. Під каральні обмеження потрапила і їхня компанія Kolmar Group. Ще у списку – голова Home Credit Bank Іван Тиришкін і син олігарха Михайла Гуцерієва – Саід.

Зверніть увагу! Нові санкції стосуються 12 фізичних та 8 юридичних осіб.

Ми робимо все, аби зупинити військову машину Росії

Поки Путін продовжує свою огидну атаку на Україну, ми будемо використовувати санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ніхто і ніщо не може бути від них застрахованим,

– сказав речник британського уряду.

Зазначимо, що після вторгнення Росії Лондон увів санкції проти близько 1000 осіб та 120 російських компаній.

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Про які санкції мовиться

Замороження активів.

Заборона на поїздки.

Транспортні санкції.

Останні каральні обмеження проти Росії

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