В британському уряді наголосили, що каральні обмеження стосуються найближчого оточення Путіна. У списку є й родичі президента Росії.
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Потаніна називають однією з ключових людей у режимі Кремля
Зараз Володимир Потанін – другий у рейтингу найбагатших людей Росії. У Лондоні його називають одним із ключових прихильників режиму Володимира Путіна. Він – власник корпорації "Інтерросс". Вже після вторгнення Росії в Україну Потанін придбав "Росбанк" та акції "Тінькоф".
Також компанію по санкціях Потаніну склала двоюрідна племінниця Путіна – Анна Цивілєва та її чоловік – губернатор Кемеровської області Сергій Цивілєв. Під каральні обмеження потрапила і їхня компанія Kolmar Group. Ще у списку – голова Home Credit Bank Іван Тиришкін і син олігарха Михайла Гуцерієва – Саід.
Ми робимо все, аби зупинити військову машину Росії
Поки Путін продовжує свою огидну атаку на Україну, ми будемо використовувати санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ніхто і ніщо не може бути від них застрахованим,
– сказав речник британського уряду.
Зазначимо, що після вторгнення Росії Лондон увів санкції проти близько 1000 осіб та 120 російських компаній.
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Про які санкції мовиться
- Замороження активів.
- Заборона на поїздки.
- Транспортні санкції.
Останні каральні обмеження проти Росії
- Через введення санкцій державі-агресорці бракує запчастин для ремонту. На це скаржаться сервісні центри.
- У США заявили, що обмежать доступ до технологій тим компаніям, які підтримують Росію.
- Також Вашингтон ввів ембарго на російське золото та санкції ще проти 60 осіб.
- Найбільший у світі виробник алкогольних напоїв Diageo нещодавно повідомив, що покидає російський ринок.
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