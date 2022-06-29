З 36 компаній, які потрапили під обмеження в США, 25 – з Китаю. Решта базуються у Росії, ОАЕ, Литві, Пакистані, Сінгапурі, Великій Британії, Узбекистані та В'єтнамі.

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Одразу шість компаній потрапили в цей список через підтримку російського військово-промислового потенціалу, порушуючи санкційний режим, який набув чинності після вторгнення російських військ в Україну.

"Сьогоднішні дії посилають потужний сигнал організаціям та приватним особам у всьому світі – якщо вони намагаються допомогти Росії, Сполучені Штати їх також покарають", – заявив заступник міністра торгівлі США Алан Естевес.

Щодо російської компанії, то це Intertech Instruments. Її покарали за незаконні поставки Ірану.

Зважаючи, що цим компаніям обмежили доступ до американських технологій та товарів, то тепер американські компанії, які бажають постачати товари чи послуги фігурантам "чорного списку", зобов'язані отримати спеціальну ліцензію Міністерства торгівлі США.

Китайська підтримка

Міністерство торгівлі заявило, що внесені в "чорний список" китайські компанії й до початку вторгнення постачали в Росію товари, що "викликають занепокоєння". А вже після цього продовжили поставки російським контрагентам, щодо яких США та їхні союзники ввели санкції. У посольстві КНР в США у відповідь заявили, що у відповідь буде вжито "необхідних заходів" для захисту прав китайських компаній.

Водночас в США заявляють, що Китай загалом виконує умови міжнародних санкцій, запроваджених щодо Росії після вторгнення до України.

У Китаї поки неодноразово заявляли, що вони не надають військової допомоги Росії чи Україні.

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