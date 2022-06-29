Из 36 компаний, попавших под ограничения в США, 25 – из Китая. Остальные базируются в России, ОАЭ, Литве, Пакистане, Сингапуре, Великобритании, Узбекистане и Вьетнаме.

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Сразу шесть компаний попали в этот список из-за поддержки российского военно-промышленного потенциала, в нарушение санкционного режима, вступившего в силу после вторжения российских войск в Украину.

"Сегодняшние действия посылают мощный сигнал организациям и частным лицам во всем мире - если они пытаются помочь России, Соединенные Штаты также накажут их", - заявил замминистра торговли США Алан Эстевес.

Что касается российской компании, это Intertech Instruments. Ее наказали за незаконные поставки Ирану.

Учитывая, что этим компаниям ограничили доступ к американским технологиям и товарам, теперь американские компании, желающие поставлять товары или услуги фигурантам "черного списка", обязаны получить специальную лицензию Министерства торговли США.

Китайская поддержка

Министерство торговли заявило, что внесенные в "черный список" китайские компании и до начала вторжения поставляли в Россию товары, "вызывающие беспокойство". А уже после этого продолжили поставки российским контрагентам, в отношении которых США и их союзники ввели санкции. В посольстве КНР в США в ответ заявили, что в ответ будут приняты "необходимые меры" для защиты прав китайских компаний.

В то же время в США заявляют, что Китай в целом выполняет условия международных санкций, введенных в отношении России после вторжения в Украину.

В Китае пока неоднократно заявляли, что они не оказывают военную помощь России или Украине.

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