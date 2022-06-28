Під санкціями опинилася корпорація "Ростех"

Міністерство фінансів США внесло у санкційний список 70 організацій, які мають вагоме значення для оборонно-промислової бази Росії. Під санкціями опинилася російська державна корпорація "Ростех", яка спеціалізується на високотехнологічній промисловій продукції цивільного та військового призначення.

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У Мінфіні США констатували, що завдяки зусиллям лідерів G7 ще більше обмежено доступ Росії до технологій.

Широкі багатосторонні зобов'язання та дії членів G7 цього тижня ще більше обмежили доступ Російської Федерації до технологій, що мають вирішальне значення для їх збройних сил. Націлювання на російську оборонну промисловість знизить можливості Путіна і ще більше ускладнить його війну проти України, яка вже страждає від поганого духу, порушених ланцюжків поставок та збоїв у логістиці,

– сказала очільниця Мінфіну США Джанет Єллен.

Санкції запроваджено проти 70 юридичних і 29 фізичних осіб. Вони торкнулися 29 юридичних осіб, які тісно пов'язані з оборонним сектором Росії.

Окрім "Ростех", це "Об'єднана авіабудівна компанія", "Туполєв", "КАПО-Автотранс", "КАПО- Жилбітсервіс", "Корпорація "Іркут", "Камаз".

До цього переліку включені нові посадовці військових частин Росії та ФСБ.

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Заборона на російське золото

З моменту ухвалення рішення негайно забороняється ввезення до США золота російського виробництва.

Виняток – дозволи, які видані Управлінням з контролю за іноземними активами, або у випадках, передбачених законом.

Як зазначили у Мінфіні США, золото є найбільшим експортним товаром Росії, за винятком енергоносіїв.

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Санкції проти приватних військових компаній

Під санкції США потрапили російські компанії та організації, які беруть участь у війні проти України. Передусім йдеться про "Союз добровольцев Донбасса" та 16 його членів, зокрема Олександра Бородая та Андрія Пінчука.

Також обмеження запроваджено проти "Державного льотно-випробувального центру імені Чкалова" й приватної військової компанії "РСБ-Групп" та її директора Олега Крініцина.

У санкційному переліку знайшлося місце для сімох членів самопроголошених угруповань на Донбасі – нового ватажка бойовиків у Донецьку Віталія Хоценка, його "попередника" Олександра Ананченка та п'ятьох "заступників".

Санкції передбачають замороження активів і власності підсанкційних осіб на території США, а також заборону на фінансові операції за їхньої участі.

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