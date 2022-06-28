Про нові санкційні заходи оголосив прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Він додав, що Канада скоординувала зусилля із США, Великою Британією та Японією щодо заборони імпорту певних золотих товарів з Росії.

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Трюдо наголосив, що Канада прагне об'єднатися, щоб підтримати уряд і народ України в їх боротьбі за мирне, процвітаюче та демократичне майбутнє.

Ми й надалі будемо стояти пліч-о-пліч з Україною, коли вона прагне захиститися від російської агресії,

– підкреслив прем'єр Канади.

Що передбачають додаткові санкції від Канади

Накладення обмежень на 6 фізичних та 46 юридичних осіб, пов'язаних з оборонним сектором Росії;

Запровадження санкцій проти 15 українців, які підтримують російську окупацію України і 13 фізичних та дві юридичні особи з Білорусі;

Заборону на експорт передових технологій, які можуть бути використані в розробці зброї, до Білорусі, а також заборону на експорт та імпорт широкого ряду предметів розкоші.

Прем'єр-міністр також оголосив про намір Канади ввести санкції проти спонсорованих державою агентів дезінформації та пропаганди та організацій, підконтрольних високопоставленим чиновникам російського уряду, щоб протидіяти дезінформації Кремля, яку вона використала, щоб виправдати свою невиправдану та неспровоковану війну в Україні.

Нарешті, за координацією зі Сполученими Штатами, Великобританією та Японією, прем'єр-міністр оголосив про намір Канади ввести заборону на імпорт певних золотих товарів з Росії, виключивши цей товар з офіційних міжнародних ринків і ще більше ізолюючи Росію від міжнародних ринків.

Цікаво! Саме золото є другою за величиною експорту Росії після енергоносіїв.

Напередодні, 27 червня у межах саміту G7 лідери країн-учасниць заявили, що також готові обмежити доходи Росії, зокрема від золота. Очікується, що Міністерство фінансів США ухвалить рішення про заборону імпорту нового золота в США, що перешкоджатиме участі Росії на офіційному ринку золота.

Натомість G7 візьме на себе зобов'язання допомогти Україні покрити короткостроковий дефіцит бюджетного фінансування, включаючи зобов'язання Сполучених Штатів у розмірі 7,5 мільярдів доларів.