Про це Володимир Зеленський заявив під час свого інтерв'ю. Він зауважив, що об'єднання усіх країн дозволить зупинити російську агресію, передає 24 канал.

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Санкції працюють, хоч і не так блискавично

Передовсім Володимир Зеленський подякував Сенатові США, а також Джо Байдену за підтримку резолюції. У ній Росію визнали державою-спонсором тероризму. І це рішення, на думку президента України, надзвичайно важливе.

Він також підкреслив, що санкційна політика проти Росії вже працює. Хоч не настільки швидко, але вона наближає Україну та весь світ до мети. Мовиться про економічну та цивілізаційну ізоляцію країни-агресорки. Причому у Кремлі себе в цю ситуацію загнали власноруч.

Володимир Зеленський навів наочний приклад. Він пригадав ембарго на нафтові продукти. У президента України постало слушне питання: чи всі країни дотримуються цієї частини санкційних обмежень стосовно Росії. Мовляв, якщо їх дотримуються вибірково, то й досягнути 100-відсоткового результату просто не вдасться.

Президент України висловив прагнення, щоб усі держави підтримували санкції проти Росії. Тоді б країна-агресорка зазнала миттєвого удару. Водночас він зауважив, що процес дещо сповільнює бажання вести діалог.

Глава держави зауважив, що у демократії є свої плюси та мінуси. Перших значно більше, переконаний він. Але в питаннях захисту демократії потрібно мінімізувати довгі розмови та розлогі пояснення дій. Натомість слід розмовляти мовою санкцій. Їхня жорсткість дозволить зупинити державу-терориста.

Зупинити її (Росію – 24 канал) можна лише міцністю. А міцність – в єднанні. Тому санкції спрацюють. Це питання часу,

– підкреслив Зеленський.

Зауважимо, що у США намагаються чітко дотримуватись санкцій проти Росії. Ба більше, компанії, які досі цього не зробили, отримали покарання від влади. Тож перепадає не лише окупантам, а й тим, хто продовжує їх підтримувати.

36 компаній покарали за співпрацю з Росією

До списку покараних компаній потрапили представники дев'яти країн. Їм обмежили доступ до технологій і товарів зі США. До цього переліку потрапило як російське підприємство, так і ті, хто міг підтримувати військово-промисловий потенціал країни-агресорки.

Мовиться про 25 компаній з Китаю. Решта ж базуються у самій Росії, а також ОАЕ, Литві, Пакистані, Сінгапурі, Великій Британії, Узбекистані та В'єтнамі.

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