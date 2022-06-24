Резолюцію №623 9 травня запропонував схвалити сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Зі сторони демократів її підтримав сенатор Річард Блюменталь.

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Немає сумнівів, що Росія на чолі з Володимиром Путіним є державою-спонсором тероризму. Те, що він зробив, наказавши йти в Україну, було терористичним актом. Він військовий злочинець, і на ньому лежить відповідальність за кожен злочин, який був скоєний від його імені,

– заявив сенатор Джеймс Ріш.

Зауважимо, якщо держсекретар США Ентоні Блінкен схвалить резолюцію, то Росія стане 5 державою в американському списку країн-спонсорів тероризму. Москва долучиться до Сирії, Куби, Північної Кореї та Ірану.

Які аргументи навели сенатори, щоб визнати Росію спонсором тероризму

Здійснення міжнародного тероризму щодо політичних опонентів та держав;

терор цивільного населення під час Другої чеченської війни;

підтримка бойовиків на тимчасово окупованому Донбасі;

атаки по мирному населенню Сирії;

підтримка Сирії, яка вже визнана спонсором тероризму;

здійснення терору по всьому світу за допомогою мереж найманців таких як ПВК "Вагнер";

повномасштабний напад російської армії на Україну.

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Коли Грем представляв резолюцію, то наголосив, що Путін – терорист, а Росія є однією з найруйнівніших сил на планеті. Сенатор зазначив, що росіяни повинні зрозуміти, що поки агресор буде їхнім президентом, вони будуть ізольовані від світу.

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