Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він вважає, що Путін владу не втримає, а втратить він її вже після звільнення від окупації Херсону.
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За його словами, перше постпутінське керівництво – це будуть ті ж мерзотники, які навколо нього в бункері, бо там немає звідки взятися нормальним людям.
Піонтковський переконаний, що вони (наступники Путіна – 24 канал) будуть змушені зважати на військові реалії, адже українська армія може і далі піти цієї лінії (Херсону – 24 канал), зокрема звільнити Маріуполь, Донецьк і Луганськ.
Тому їм доведеться йти на серйозні поступки. Але ці поступки – не просто перекреслення політики останніх 4 місяців війни, це буде перекреслення політики останніх 20 – 25 років імперської політики Росії,
– заявив він.
Публіцист запевнив, що в процесі цього “перекреслення” багато чого зміниться, у всякому разі – у Росії на десятиліття не буде ніякої агресивної політики.
На думку Піонтковського, Росія буде думати не про те, як зібратися з силами і помститися, а зовсім про інше.
"Я вас запевняю, що в період між взяттям Херсону та виходом переможної української армії на лінію 23 лютого ви побачите багато процесів у Росії, які вам сподобаються", – підсумував він.
Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Піонтковським:
Чи може Путін піти з посади президента
- Глава військової розвідки України Кирило Буданов ще 13 травня заявляв, у Росії повільно розпочинається рух в напрямку повалення путінського режиму.
- Це пов'язано, зокрема, із незадовільним станом здоров'я російського диктатора. За його словами, у кремлівського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одним із яких є рак.
- Схожу інформацію надав й російський олігарх, наближений до Кремля. Він розповів, що у Путіна – рак крові, та додав, що у президента Росії проявляються симптоми божевілля.
- Крім того, російський диктатор, ймовірно, втрачає зір, має неконтрольований тремор кінцівок та складнощі з рухом. Це було дуже помітно на його зустрічах з Лукашенком і Шойгу.
- Також у Путіна великі неприємності через його вторгнення в Україну. Адже від санкцій страждає не лише економіка Росії та звичайні люди. Під обмеження потрапили й люди з найближчого оточення диктатора.