Про це розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. Свою думку він висловив на ютубі 24 каналу.

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За його словами, Путіну за останні роки приписували рак "ледь не усіх органів".

Однак, як він наголосив, зараз деякі сигнали дають зрозуміти, що зараз щось таки не гаразд зі здоров'ям Путіна.

Таке враження, що звільняється якась вакансія у Кремлі. І усі беруть участь у "кастингу" на цю вакансію, мовляв, хто більше гидоти скаже про Україну,

– сказав Піонтковський

Повністю інтерв'ю з Піонтковським: дивіться відео

Ймовірна хвороба Путіна

Глава військової розвідки України Кирило Буданов ще 13 травня заявляв, у Росії повільно розпочинається рух в напрямку повалення путінського режиму.

Це пов'язано, зокрема, із незадовільним станом здоров'я російського диктатора. За його словами, у кремлівського диктатора одночасно кілька значних захворювань, одним із яких є рак.

Схожу інформацію надав й російський олігарх, наближений до Кремля. Він розповів, що у Путіна – рак крові, та додав, що у президента Росії проявляються симптоми божевілля.

Крім того, російський диктатор, ймовірно, втрачає зір, має неконтрольований тремор кінцівок та складнощі з рухом. Це було дуже помітно на його зустрічах зі своїм посіпакою, самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко є вважає, що поява великої кількості публікацій про те, що президент ворожої Росії Володимир Путін важко хворіє, перебуває на межі смерті чи навіть вже помер на шпальтах західних ЗМІ може бути лише частково дотичною до правди.

Також у Путіна великі неприємності через його вторгнення в Україну. Адже від санкцій страждає не лише економіка Росії та звичайні люди. Під обмеження потрапили й люди з найближчого оточення диктатора.