Об этом рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. Свое мнение он выразил на ютубе 24 канала.

Выстрел в голову: охранник Путина, носивший "ядерный чемодан", тяжело ранен, – СМИ

По его словам, Путину за последние годы приписывали рак "чуть ли не всех органов".

Однако, как он подчеркнул, сейчас некоторые сигналы дают понять, что сейчас что-то не в порядке со здоровьем Путина.

Такое впечатление, что увольняется какая-то вакансия в Кремле. И все участвуют в "кастинге" на эту вакансию, мол, кто больше гадости скажет об Украине,

– сказал Пионтковский

Полностью интервью с Пионтковским: смотрите видео

Вероятная болезнь Путина

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов еще 13 мая заявлял, что в России медленно начинается движение в направлении свержения путинского режима.

Это связано, в частности, с неудовлетворительным состоянием здоровья русского диктатора. По его словам, у кремлевского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одним из которых рак.

Похожую информацию предоставил и российский олигарх , приближенный к Кремлю. Он рассказал, что у Путина рак крови, и добавил, что у президента России проявляются симптомы безумия.

Кроме того, российский диктатор, вероятно, теряет зрение, имеет неконтролируемое тремор конечностей и сложности с движением. Это было очень заметно на его встречах со своим муртадом, самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром обороны России Сергеем Шойгу.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что появление большого количества публикаций о том, что президент враждебной России Владимир Путин тяжело болеет, находится на грани смерти или даже умер на страницах западных СМИ может быть лишь частично причастным к правде.

Также у Путина большие неприятности из-за его вторжения в Украину. Ведь от санкций страдают не только экономика России и обычные люди. Под ограничения попали и люди из ближайшего окружения диктатора.