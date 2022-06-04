Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире общенационального марафона новостей. По его словам, активное форсирование этой темы можно трактовать по-разному.

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СМИ увеличивают тиражи на болезнях Путина

Прежде всего Денисенко отметил, что медиа начали говорить о болезнях и смерти Путина после того, как о раковом заболевании президента-террориста сказал Оливер Стоун. Это американский кинорежиссер с откровенно пророссийскими взглядами и большим опытом работы с россиянами. Он как факт заявил, что у Путина был рак, и с тех пор началась волна таких новостей и материалов.

По мнению советника главы МВД, с одной стороны, это может быть связано с тем, что тиражи средств массовой информации, которые дадут на первую полосу заявление Стоуна и будут всячески его развивать, будут расти.

"С другой стороны, действительно, в таких случаях довольно много говорится о болезнях лидеров. Это в принципе абсолютно нормально для подобных ситуаций в демократических СМИ", – продолжил Денисенко.

Кроме того, он не исключает, что это может быть информационной кампанией западных медиа против России, которую начали, чтобы показать россиянам, что их лидер и идол – не вечен. К тому же, своим параноидальным поведением Путин лишь подогревает такие новости, чем бы они не были.

Все это странное поведение за последние два года, когда человек закапсулировался, сидит на расстоянии 8 – 10 метров с другими лидерами и своими соратниками. Это явная паранойя, испуг перед близким контактом с кем-либо, несмотря на то, что уже и ковида вроде нет, и уже не должны передаться ему какие-то страшные болезни,

– размышляет чиновник.

Вероятная болезнь Путина: что известно

Слухи о тяжелой болезни, в том числе и раке, Путина ходят довольно давно. Уже десятки раз появлялась информация, что у президента-агрессора постоянно есть штат врачей, он странно ведет себя, избегая близких контактов с другими, а с каждым своим публичным появлением выглядит все хуже. В последнее время эти слухи активизировались и распространялись еще более масштабно.

По данным западных СМИ, которые ссылаются на источники в российской разведке, сейчас Путин страдает от тяжелой формы рака, что быстро развивается. Врачи якобы прогнозируют, что ему осталось жить не более 2 – 3 лет.

Кроме того, российский диктатор, вероятно, теряет зрение, имеет неконтролируемый тремор конечностей и сложности с движением. Это было очень заметно на его встречах со своими приспешниками, самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром обороны России Сергеем Шойгу.

Ранее о раке и еще ряде болезней у Путина рассказывал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, у российского лидера крайне плохое физическое и психоэмоциональное состояние.

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