Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі загальнонаціонального марафону новин. За його словами, активне форсування цієї теми можна трактувати по-різному.

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ЗМІ збільшують тиражі на хворобах Путіна

Насамперед Денисенко зауважив, що медіа почали говорити про хвороби та смерть Путіна після того, як про ракове захворювання президента-терориста сказав Олівер Стоун. Це американський кінорежисер з відверто проросійськими поглядами та великим досвідом роботи з росіянами. Він як доконаний факт заявив, що у Путіна був рак, і відтоді почалася хвиля таких новин та матеріалів.

На думку радника глави МВС, з одного боку, це може бути пов'язано з тим, що тиражі засобів масової інформації, які дадуть на першу шпальту заяву Стоуна та всіляко її розвиватимуть, будуть рости.

"З іншого боку, справді в таких випадках досить багато говориться про хвороби лідерів. Це в принципі абсолютно нормально для подібних ситуацій в демократичних ЗМІ", – продовжив Денисенко.

Крім того, він не виключає, що усе це може бути інформаційною кампанією західних медіа проти Росії, яку почали, щоб показати росіянам, що їхній лідер та ідол – невічний. До того ж своєю параноїдальною поведінкою Путін лише підігріває такі новини, чим би вони не були.

Уся ця дивна поведінка протягом останніх двох років, коли людина закапсулювалася, сидить на відстані 8 – 10 метрів з іншими лідерами та своїми соратниками. Це явна параноя, переляк перед близьким контактом із будь-ким, не зважаючи на те, що вже і ковіду ніби немає, і вже не повинні передатись йому якісь страшні хвороби,

– розмірковує посадовець.

Ймовірна хвороба Путіна: що відомо

Чутки про важку хворобу, зокрема й рак, Путіна ходять доволі давно. Вже десятки разів з'являлася інформація, що біля президента-агресора постійно є штат лікарів, він дивно поводиться, уникаючи близьких контактів з іншими, а з кожною своєю публічною появою виглядає все гірше. Останнім часом ці чутки активізувалися та поширюються ще масштабніше.

За даними західних ЗМІ, які посилаються на джерела в російській розвідці, зараз Путін страждає від важкої форми раку, який швидко прогресує. Лікарі начебто прогнозують, що йому залишилося жити щонайбільше 2 – 3 роки.

Крім того, російський диктатор, ймовірно, втрачає зір, має неконтрольований тремор кінцівок та складнощі з рухом. Це було дуже помітно на його зустрічах зі своїм посіпакою, самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Раніше про рак та ще низку хвороб у Путіна розповідав голова військової розвідки України Кирило Буданов. За його словами, у російського лідера вкрай поганий фізичний та психоемоційний стан.

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