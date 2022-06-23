Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что Путин власть не удержит, а потеряет он ее уже после освобождения от оккупации Херсона.

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По его словам, первое постпутинское руководство – это будут те же мерзавцы, которые вокруг него в бункере, потому что там нет откуда взяться нормальным людям.

Пионтковский убежден, что они (преемники Путина – 24 канал) будут вынуждены считаться с военными реалиями, ведь украинская армия может и дальше пойти этой линией (Херсона – 24 канал), в частности освободить Мариуполь, Донецк и Луганск.

Потому им придется идти на серьезные уступки. Но эти уступки – не просто перечеркивание политики последних 4 месяцев войны, это будет перечеркивание политики последних 20 – 25 лет имперской политики России.

– заявил он.

Публицист заверил, что в процессе этого перечеркивания многое изменится, во всяком случае, в России на десятилетие не будет никакой агрессивной политики.

По мнению Пионтковского, Россия будет думать не о том, как собраться с силами и отомстить, а совсем о другом.

"Я вас уверяю, что в период между взятием Херсона и выходом победной украинской армии на линию 23 февраля вы увидите много процессов в России, которые вам понравятся ", – подытожил он.

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