Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что Путин власть не удержит, а потеряет он ее уже после освобождения от оккупации Херсона.
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По его словам, первое постпутинское руководство – это будут те же мерзавцы, которые вокруг него в бункере, потому что там нет откуда взяться нормальным людям.
Пионтковский убежден, что они (преемники Путина – 24 канал) будут вынуждены считаться с военными реалиями, ведь украинская армия может и дальше пойти этой линией (Херсона – 24 канал), в частности освободить Мариуполь, Донецк и Луганск.
Потому им придется идти на серьезные уступки. Но эти уступки – не просто перечеркивание политики последних 4 месяцев войны, это будет перечеркивание политики последних 20 – 25 лет имперской политики России.
– заявил он.
Публицист заверил, что в процессе этого перечеркивания многое изменится, во всяком случае, в России на десятилетие не будет никакой агрессивной политики.
По мнению Пионтковского, Россия будет думать не о том, как собраться с силами и отомстить, а совсем о другом.
"Я вас уверяю, что в период между взятием Херсона и выходом победной украинской армии на линию 23 февраля вы увидите много процессов в России, которые вам понравятся ", – подытожил он.
Смотрите полное интервью с Андреем Пионтковским:
Может ли Путин уйти с поста президента
- Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов еще 13 мая заявлял, что в России медленно начинается движение в направлении свержения путинского режима.
- Это связано, в частности, с неудовлетворительным состоянием здоровья российского диктатора. По его словам, у кремлевского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых – рак.
- Похожую информацию предоставил и российский олигарх, приближенный к Кремлю. Он рассказал, что у Путина рак крови, и добавил, что у президента России проявляются симптомы безумия.
- Кроме того, российский диктатор, вероятно, теряет зрение, имеет неконтролируемый тремор конечностей и сложности с движением. Это было очень заметно на его встречах с Лукашенко и Шойгу.
- Также у Путина большие неприятности из-за его вторжения в Украину. Ведь от санкций страдают не только экономика России и обычные люди. Под ограничения попали и люди из ближайшего окружения диктатора.