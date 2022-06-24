Резолюцию №623 9 мая предложил одобрить сенатор-республиканец Линдси Грэм. Со стороны демократов ее поддержал сенатор Ричард Блюменталь.

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Нет сомнений, что Россия во главе с Владимиром Путиным является государством-спонсором терроризма. То, что он сделал, приказав уходить в Украину, было террористическим актом. Он военный преступник, и на нем лежит ответственность за каждое преступление, совершенное от его имени,

– заявил сенатор Джеймс Риш.

Заметим, если госсекретарь США Энтони Блинкен одобрит резолюцию, Россия станет 5 государством в американском списке стран-спонсоров терроризма. Москва присоединится к Сирии, Кубе, Северной Корее и Ирану.

Какие аргументы привели сенаторы, чтобы признать Россию спонсором терроризма

Осуществление международного терроризма по отношению к политическим оппонентам и государствам;

террор гражданского населения во время Второй чеченской войны;

поддержка боевиков на временно оккупированном Донбассе;

атаки по мирному населению Сирии;

поддержка Сирии, уже признанная спонсором терроризма;

осуществление террора по всему миру с помощью сетей наемников, таких как ППК "Вагнер";

полномасштабное нападение русской армии на Украину

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Когда Грэм представлял резолюцию, он подчеркнул, что Путин – террорист, а Россия является одной из самых разрушительных сил на планете. Сенатор отметил, что россияне должны понять, что пока агрессор будет их президентом, они будут изолированы от мира.

Что угрожает государству-спонсору терроризма

Ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак говорил, что для Украины очень важно, чтобы мир признал Россию спонсором терроризма. Ведь это признание еще больше усугубит давление на государство-агрессорку. В частности, на Россию будут наложены дополнительные штрафы и ограничения на иностранную помощь. Кроме того, тогда будет существовать запрет на экспорт оборонных товаров, еще ослабляющих государство-агрессору.

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