Об этом Владимир Зеленский заявил во время интервью. Он отметил, что объединение всех стран позволит остановить российскую агрессию, передает 24 канал.

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Санкции работают, хоть и не так молниеносно

Прежде Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США, а также Джо Байдена за поддержку резолюции. В ней Россию признали государством-спонсором терроризма . И это решение, по мнению президента Украины, очень важно.

Он также подчеркнул, что санкционная политика против России уже работает. Хотя не столь быстро, но она приближает Украину и весь мир к цели. Речь идет об экономической и цивилизационной изоляции страны-агрессоры. Причем в Кремле себя в эту ситуацию загнали собственноручно.

Владимир Зеленский привел наглядный пример. Он припомнил эмбарго на нефтяные продукты. У президента Украины встал правильный вопрос: соблюдают ли все страны эту часть санкционных ограничений в отношении России. Мол, если их придерживаются выборочно, то и достичь 100-процентного результата просто не удастся.

Президент выразил стремление, чтобы все государства поддерживали санкции против России. Тогда бы страна-агрессорка потерпела мгновенный удар. В то же время, он отметил, что процесс несколько замедляет желание вести диалог.

Глава государства отметил, что у демократии есть свои плюсы и минусы. Первых гораздо больше, убежден он. Но в вопросах защиты демократии нужно минимизировать длинные разговоры и пространные объяснения действий. Вместо этого следует говорить на языке санкций. Их жесткость позволит остановить государство-террориста.

Остановить ее (Россию – 24 канал) можно только крепостью. А прочность – в единении. Потому санкции сработают. Это вопрос времени,

– подчеркнул Зеленский.

Заметим, что в США пытаются четко соблюдать санкции против России. Более того, компании, которые до сих пор этого не сделали, получили наказание от власти. Поэтому достается не только оккупантам, но и тем, кто продолжает их поддерживать.

36 компаний наказали за сотрудничество с Россией

В список наказанных компаний попали представители девяти стран . Им ограничили доступ к технологиям и товарам из США. В этот список попало как российское предприятие, так и те, кто мог поддерживать военно-промышленный потенциал страны-агрессорки.

Речь идет о 25 компаниях из Китая. Остальные базируются в самой России, а также ОАЭ, Литве, Пакистане, Сингапуре, Великобритании, Узбекистане и Вьетнаме.

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