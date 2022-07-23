Первоначально, ориентировочно в 04:10 23 июля, тревогу объявили в Харькове. Перед этим тревоги в Украине звучали ориентировочно в 2 часа ночи, тогда была угроза атаки с неба во многих областях.
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Во всех областях объявили о воздушной тревоге
Сирены включили на:
- Николаевщине;
- Одесщине;
- Запорожье;
- Днепропетровщине;
- Донбасе;
- Харьковщине;
- Полтавщине;
- Сумщине;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Житомирщине;
- Черниговщине;
- Киевской области и всех других областях.
Только в Луганской области тревога продолжается еще со 2 апреля. На Херсонщине и во временно оккупированном Крыму сирены не раздаются, ведь эти территории временно оккупированы россией.
В Николаеве раздались взрывы
Местные жители услышали взрывы ориентировочно в 04.20 23 июля.
В Николаеве взрывы,
– сообщило Суспільне.
По состоянию на 04:44 23 июля никакие детали украинские власти не предоставили.
Кратко об обстрелах России и Украине
- 22 июля советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что местные жители сообщили о действиях оккупанты. Враги нанесли ракетный удар по Аджигольскому маяку – ударили 3 ракетами.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал город, в который россия запустила больше ракет. Речь идет об Изюме на Харьковщине.
- Военный эксперт Петр Черник рассказал, сколько ракет осталось в россии. Только 40 качественных ракетных систем – "Искандер", "Калибр", "Кинжал". Однако многие советские ракетные системы.
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