Спочатку, орієнтовно о 04:10 23 липня, тривогу оголосили у Харкові. Перед цим тривоги в Україні лунали орієнтовно в 2 годині ночі, тоді була загроза атаки з неба в багатьох областях.
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У всіх областях оголосили про повітряну тривогу
Сирени увімкнули на:
- Миколаївщині;
- Одещині;
- Запоріжжі;
- Дніпропетровщині;
- Донеччині;
- Харківщині;
- Полтавщині;
- Сумщині;
- Кіровоградщині;
- Черкащині;
- Житомирщині;
- Чернігівщині;
- Київщині та всіх інших областях.
Тільки на Луганщині тривога продовжується ще з 2 квітня. Натомість на Херсонщині та в тимчасово окупованому Криму сирени не лунають, адже ці території тимчасово окуповані росією.
У Миколаєві пролунали вибухи
Місцеві жителі почули вибухи орієнтовно о 04:20 23 липня.
В Миколаєві вибухи,
– повідомило Суспільне.
Станом на 04:44 23 липня ніяких деталей українська влада не надала.
Коротко про обстріли росії і Україні
- 22 липня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що місцеві жителі повідомили про дії окупанти. Вороги завдали ракетного удару по Аджигольському маяку – вдарили 3 ракетами.
- Секретар РНБО Олексій Данілов назвав місто, в яке росія запустила найбільше ракет. Мовиться про Ізюм на Харківщині.
- Військовий експерт Петро Черник розповів, скільки ракет залишилось в росії. Тільки 40 якісних ракетних систем – "Іскандер", "Калібр", "Кинджал". Проте багато радянських ракетних систем.
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