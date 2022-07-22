Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. росіяни запустили в маяк 3 ракети.

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Окупанти атакували найвищий маяк України

Аджигольський маяк – найвища подібна споруда в Україні, зображення якої свого часу навіть прикрашало марку "Укрпошти". Маяк розташований поблизу села Рибальче.

Місцеві мешканці повідомляють, до 2 російські ракети влучили в основу маяка, ще 1 в конструкцію.

Сергій Хлань зауважив, що парадоксальним є один момент – цей маяк будував російський інженер Володимир Шухов. А тепер росіяни вирішили знищити його.

Радник голови ОВА зазначив, що маяк був максимально стійким, однак російське варварство здатне нищити все на своєму шляху.

Довідка. Аджигольський маяк побудований у 1911 році в Дніпровському лимані. Причиною побудови цього маяка стало те, що гирло Дніпра є складним місцем для навігації, то ж ця споруда суттєво спростила судноплавство в лимані.

Які міста росія обстріляла найбільше

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що від початку повномасштабної війни в Україні, найбільше обстрілів зазнало місто Ізюм на Харківщині – там росія вдарила ракетами 476 разів. При цьому місто від 2 квітня перебуває в окупації. Люди, яким вдалося звідти виїхати, кажуть, що Ізюм майже повністю знищений.

На другому місці за кількість ракетних ударів Маріуполь. Однак за наслідками атак місто є найбільш постраждалим за час повномасштабного вторгнення.

На третьому місці Миколаїв, який ледь не щодня зазнає ракетних ударів. За весь час повномасштабної війни по місту не били більше ніж 20 днів.

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