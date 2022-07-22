Секретар РНБО Олексій Данілов назвав це місто в ефірі національного телемарафону. Ним виявився не Маріуполь, інформує 24 канал.
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Яке місто зазнало обстрілів найбільше
За словами Данілова, російські окупанти найчастіше атакували місто Ізюм, що в Харківській області. Від початку війни ворог вдарив по Ізюму ракетами 476 разів.
Другу позицію в цьому жахливому списку займає Маріуполь. Третій за кількістю обстрілів є Миколаїв.
При цьому місто Ізюм перебуває в окупації росіян з 2 квітня. Люди, які з нього виїхали розповідають, що міста фактично нема, воно зруйноване.
Обстріли та боротьба на Харківщині
- Американський Інститут вивчення війни припускав, що росія мріє повністю окупувати Харківську область. Попри те, що це надзвичайно малоймовірно, гауляйтери вже оприлюднили прапор з двоголовим орлом. При цьому раніше була інформація, що такий же наказ віддав путін.
- російські окупанти щодня продовжують важко бити з всього можливого озброєння по Харкову та області. Через ракетні удари є багато загиблих у регіоні. Ворог б'є по школах, лікарнях та інших об'єктах інфраструктури, які не стосуються військової чи оборонної справи.
- Наприклад, росіяни ще 3 липня обстріляли приватний будинок у Новобаварському районі. У ньому та навчальному закладі неподалік повилітали вікна. Потерпіла 54-річна жінка. Її госпіталізували у середньому стані важкості.
Детальніше про слова Данілова щодо обстрілів: дивіться відео