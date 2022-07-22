Секретар РНБО Олексій Данілов назвав це місто в ефірі національного телемарафону. Ним виявився не Маріуполь, інформує 24 канал.

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Яке місто зазнало обстрілів найбільше

За словами Данілова, російські окупанти найчастіше атакували місто Ізюм, що в Харківській області. Від початку війни ворог вдарив по Ізюму ракетами 476 разів.

Другу позицію в цьому жахливому списку займає Маріуполь. Третій за кількістю обстрілів є Миколаїв.

При цьому місто Ізюм перебуває в окупації росіян з 2 квітня. Люди, які з нього виїхали розповідають, що міста фактично нема, воно зруйноване.

Обстріли та боротьба на Харківщині

Американський Інститут вивчення війни припускав, що росія мріє повністю окупувати Харківську область. Попри те, що це надзвичайно малоймовірно, гауляйтери вже оприлюднили прапор з двоголовим орлом. При цьому раніше була інформація, що такий же наказ віддав путін.

російські окупанти щодня продовжують важко бити з всього можливого озброєння по Харкову та області. Через ракетні удари є багато загиблих у регіоні. Ворог б'є по школах, лікарнях та інших об'єктах інфраструктури, які не стосуються військової чи оборонної справи.

Наприклад, росіяни ще 3 липня обстріляли приватний будинок у Новобаварському районі. У ньому та навчальному закладі неподалік повилітали вікна. Потерпіла 54-річна жінка. Її госпіталізували у середньому стані важкості.

Детальніше про слова Данілова щодо обстрілів: дивіться відео