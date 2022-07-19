Прро це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона також зазначила, що у ворога були спроби штурму та розвідки боєм на певних ділянках, проте нічого не вдалось.

Читайте також Розвідники на Харківщині знищили ворожу ДРГ морської піхоти та взяли в полон російського офіцера

Щоденні обстріли Харкова та області

російські окупанти щодня продовжують страшно гатити по Харкову та Харківщині.

Як зазначає Анна Черненко, у Циркунах російські окупанти обстріляли медичну установу, якій 100 років – вона згоріла, це була місцева пам’ятка архітектури.

"Під ворожими обстрілами був Старий Салтів та Золочів, щодо останнього міста, то там досить серйозні руйнування, є поранені різного ступеню", – каже кореспондентка.

Активна відбудова Харкова

Ми мали змогу познайомитись із організаціями, які зараз лагодять Харків, попри те, що обстріли тривають, розповідає Анна Черненко. За її словами, зараз звуки вибухів лунають десь далеко і віддалено, але у будь-яку мить може "прилетіти".

Вчора ми знімали два навчальні заклади, вони розташовані зовсім у різних районах, у одній із центральних були дуже пошкоджені вікна,

– зазначає Анна Черненко.

Інша школа, вже у спальному районі – то це єдина школа, у яку влучали двічі – на початку червня і кілька тижнів тому. Сукупно, внаслідок такого удару зруйнований цілий корпус.

Детальніше про ніч на 19 липня у Харкові та області: дивіться відео

Що відомо про обстріли Харківщини 19 липня

О 4:17 на Харківщині вкотре почали лунати сирени. Після завершення попередньої повітряної тривоги минуло лише 2 години. Через кілька хвилин харків'яни почали повідомляти у соцмережах, що чули вибухи. За їхніми словами, вони лунали за містом – станом на зараз відомо, що ворог завдав ударів по Чугуєву.

Деталі попереднього обстрілу Харкова

Уночі 16 липня жителів Харківщини вкотре розбудили сирени. Невдовзі почали з'являтися повідомлення про вибухи в області – їх чули у Чугуєві.