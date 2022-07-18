Розвідка знищила ворожу ДРГ
Розвідка "Кедр" провела спецоперацію в селі Дементіївка на Харківщині. Там виявили великий підрозділ росіян, що розміщувався у зруйнованих будівлях.
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Розвідники знищили 36 окупантів. Багато російських військових отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Пізніше "Кедр" разом з підрозділами місцевої тероборони змусив ворога відійти з позицій, попри значну чисельну перевагу противника.
Взяли в полон спецпризначенця
За результатами операції розвідники здобули численні трофеї та взяли в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ. Після затримання йому надали первинну медичну допомогу, наразі він перебуває в лікарні.
Розвідники взяли в полон російського офіцера-спецпризначенця / Скриншот з відео
Ним виявився 33-річний уродженець Запорізької області Станіслав Трутнєв. Він – військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами північного флоту ВМФ росії (в Мурманській області).
Відомо, що три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил росії в Сирії.
Дивіться відео розвідки про знищення ДРГ окупантів:
кремль наказав захопити Харків та область
- Попри надзвичайно низьку ймовірність успіху окупантів на Харківщині, кремль, ймовірно, наказав російським військам взяти під контроль всю Харківську область. Такі висновки зробили в Інституті з вивчення війни (ISW).
- Ще 15 липня там спрогнозували, що росія, ймовірно, невдовзі вийде з так званої "оперативної паузи". Вже наступного дня міноборони країни-агресорки підтвердило цей прогноз.
- Начальник спецпідрозділу штабу Kraken Костянтин Немічев вважає, що в окупанті не вистачить ресурсів, щоб захопити Харків та область.
- В Офісі Президента відреагували на заяви кремля щодо окупації Харкова. Михайло Подоляк відповів, що єдиний план росії – це вбивати та знищувати. За його словами, окупанти використовують тактику випаленої землі, адже не можуть захопити українські території.
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