Про це сказав начальник спецпідрозділу штабу Kraken Костянтитн Немічев. Свою думку він висловив 24 каналу.

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Пріоритети росіян

За його словами, в окупантів зараз стоїть акцент на Донецькій області. Зараз вони намагаються перекинути війська на тимчасово окуповану територію.

Крім цього, агресор намагається підсилити Ізюмський напрямок та рухатися на Слов'янськ.

Військ для захоплення Харкова і області зараз немає, їх недостатньо,

– сказав Немічев.

Однак якщо росіянам таки вдасться повністю захопити Донбас, тоді у них будуть якісь шанси. Однак зараз – це неможливо, їм бракне сил навіть для того, щоб просуватися по населених пунктах.

Тож зараз війська агресора закріплюються та окопуються у 10 кілометрах від кордону з росією.

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