Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що глава росії міг йому пробачити. Про це він сказав на стрімі ютубу 24 каналу.

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І наголосив, що шойгу нічого не вирішує та не є головнокомандувачем. Ба більше, він точно не впливає на ситуацію на місцях.

Але шойгу збадьорився, путін міг йому пробачити,

– вважає він.

Наступ продовжиться, але без значних успіхів

За його словами, цілком імовірно, що росіяни таки продовжать наступати на Сході України, оскільки там зосереджено 65% з усіх військових росії, що беруть участь у війні. Для решти напрямків їм потрібно хоча б перегрупуватись.

Крім цього, далі вони захочуть йти на Краматорськ, Бахмут, Слов'янськ і так далі. Також ласа ціль для ворога – усі Херсонщина. Однак на цьому напрямку окупантам потрібно вже готуватися до оборони.

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Та й загалом по усіх напрямках росіянам потрібно більше ресурсу, щоб наступати. Збройні Сили України не дозволять їм цього зробити.

Увага. російські окупанти незабаром розпочнуть рішучіше наступати вздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут. Зараз же росія продовжує так звану оперативну паузу, здійснюючи лише обмежені наземні атаки по цій лінії фронту. Про це повідомляли в Інституті вивчення війни (ISW) у зведенні за підсумками 14 липня.

Повністю інтерв'ю з Марком Фейгіним: дивіться відео

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