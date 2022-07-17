Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що глава росії міг йому пробачити. Про це він сказав на стрімі ютубу 24 каналу.

Увага До чого готується ворог: у розвідці прокоментували "інспекцію" російських військ за участю шойгу

І наголосив, що шойгу нічого не вирішує та не є головнокомандувачем. Ба більше, він точно не впливає на ситуацію на місцях.

Але шойгу збадьорився, путін міг йому пробачити,
– вважає він.

Наступ продовжиться, але без значних успіхів

За його словами, цілком імовірно, що росіяни таки продовжать наступати на Сході України, оскільки там зосереджено 65% з усіх військових росії, що беруть участь у війні. Для решти напрямків їм потрібно хоча б перегрупуватись.

Крім цього, далі вони захочуть йти на Краматорськ, Бахмут, Слов'янськ і так далі. Також ласа ціль для ворога – усі Херсонщина. Однак на цьому напрямку окупантам потрібно вже готуватися до оборони.

До теми путін наказав російським військам захопити Харків і взяти під контроль всю область, – ISW

Та й загалом по усіх напрямках росіянам потрібно більше ресурсу, щоб наступати. Збройні Сили України не дозволять їм цього зробити.

Повністю інтерв'ю з Марком Фейгіним: дивіться відео

Шойгу наказав атакувати Україну на всіх напрямках

  • 16 липня російські ЗМІ писали, що шойгу доручив посилити дії військових. Нібито для того, щоб завадити ЗСУ "обстрілювати Донбас".
  • Повідомляли, мовляв, шойгу прибув у командний пункт, заслухав доповіді командирів, а потім дав команду наростити дії угруповань "на всіх операційних напрямках".
  • У розвідці заявили, що росія готує новий етап наступальних дій у війні проти України. Попередньо відомо, що сєргєй шойгу дійсно відвідав угруповування російських військ.