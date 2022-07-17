путін спростив видачу паспортів українцям
Американські аналітики Інституту вивчення війни опублікували актуальний звіт, де повідомили про підписаний Путіним указ, що спрощує процес отримання російського громадянства для всіх українців.
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кремль продовжує ставити умови анексії українських територій за межами Донбасу. Закон, який спрощував видачу паспортів в "ДНР" і "ЛНР" тепер діє на території Херсонської і Запорізької областей. Це може вказувати на намір Кремля анексувати інші території, зокрема Харківської області,
– вважають аналітики.
Своєю чергою, російське військово-політичне керівництво намагається зміцнити адміністративний контроль над окупованими територіями, встановити умови для потенційної анексії цих територій росією.
Місцевий гауляйтер уже підписав угоду з бойовиками
Аналітики зауважують, що російські війська намагаються взяти Дементіївку на північ від Харкова з 26 червня. Однак, захоплення Дементіївки немає значення для оборони території росії від наступальних дій України.
Підтримувана росією окупаційна влада продовжує висувати умови для анексії Харківської області за межами нині контрольованої території,
– йдеться у звіті ISW.
Та зокрема про те, що окупаційний гауляйтер Харківщини Віталій Ганчев і голова так званого "ЛНР" Пасічник 16 липня підписали угоду про взаємне співробітництво та оборону. Тобто окупанти намагаються ставити умови та сподіваються на довгострокову окупацію.
Яка ситуація на фронті у Харківській області
До слова, російські війська здійснили локалізовані наземні штурми на північний захід від Харкова. А також продовжували наносити повітряні, артилерійські та ракетні удари по місту.
Тим часом українські війська відбили наступ росіян у напрямку Цупівка, Дементіївка, Великі Проходи та на напрямку Золочів-Козача Лопань.
Харків перебуває під постійними обстрілами
Вночі 17 липня у місті та області вкотре оголошували повітряну тривогу, а невдовзі місцеві повідомили про вибухи. Наразі деталей про наслідки атаки немає.
Вчора, окупанти вдарили по Харкову відразу 4 ракети. Обстріл здійснювали приблизно о 3:30 з-під Бєлгорода.
Внаслідок цього руйнувань зазнали житловий будинок, школа, а також адміністративні будівлі.
Українським героям також вдається добряче нищити ворога на Харківщині. ЗСУ повідомили, що знищили 2 російські самохідні артилерійські установки "Нона" і склад з артилерійськими боєприпасами на цьому напрямку.
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