путін спростив видачу паспортів українцям

Американські аналітики Інституту вивчення війни опублікували актуальний звіт, де повідомили про підписаний Путіним указ, що спрощує процес отримання російського громадянства для всіх українців.

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кремль продовжує ставити умови анексії українських територій за межами Донбасу. Закон, який спрощував видачу паспортів в "ДНР" і "ЛНР" тепер діє на території Херсонської і Запорізької областей. Це може вказувати на намір Кремля анексувати інші території, зокрема Харківської області,

– вважають аналітики.

Своєю чергою, російське військово-політичне керівництво намагається зміцнити адміністративний контроль над окупованими територіями, встановити умови для потенційної анексії цих територій росією.

Місцевий гауляйтер уже підписав угоду з бойовиками

Аналітики зауважують, що російські війська намагаються взяти Дементіївку на північ від Харкова з 26 червня. Однак, захоплення Дементіївки немає значення для оборони території росії від наступальних дій України.

Підтримувана росією окупаційна влада продовжує висувати умови для анексії Харківської області за межами нині контрольованої території,

– йдеться у звіті ISW.

Та зокрема про те, що окупаційний гауляйтер Харківщини Віталій Ганчев і голова так званого "ЛНР" Пасічник 16 липня підписали угоду про взаємне співробітництво та оборону. Тобто окупанти намагаються ставити умови та сподіваються на довгострокову окупацію.

Увага! Раніше Ганчев оголосив, що окупована Харківська область складатиметься з Куп'янського, Ізюмського, Вовчанського та Харківського районів, до складу яких входить територія, яку російські війська ще не контролюють.

Яка ситуація на фронті у Харківській області

До слова, російські війська здійснили локалізовані наземні штурми на північний захід від Харкова. А також продовжували наносити повітряні, артилерійські та ракетні удари по місту.

Тим часом українські війська відбили наступ росіян у напрямку Цупівка, Дементіївка, Великі Проходи та на напрямку Золочів-Козача Лопань.

Харків перебуває під постійними обстрілами

Вночі 17 липня у місті та області вкотре оголошували повітряну тривогу, а невдовзі місцеві повідомили про вибухи. Наразі деталей про наслідки атаки немає.

Вчора, окупанти вдарили по Харкову відразу 4 ракети. Обстріл здійснювали приблизно о 3:30 з-під Бєлгорода.

Внаслідок цього руйнувань зазнали житловий будинок, школа, а також адміністративні будівлі.

Українським героям також вдається добряче нищити ворога на Харківщині. ЗСУ повідомили, що знищили 2 російські самохідні артилерійські установки "Нона" і склад з артилерійськими боєприпасами на цьому напрямку.

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