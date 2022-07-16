Так, шойгу заслухав командувачів щодо подальших дій у війні. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До теми шойгу дав наказ наростити дії російських військових на усіх напрямках в Україні, – росЗМІ

Скібіцький додав, ймовірно, посіпака путіна підбив підсумки заходів. За деякими даними, він навіть вручав нагороди офіцерам і генералам, що найбільш "відзначилися",

Новий етап наступу росіян

Розвідка справді фіксує активність ворога. Мовиться не лише про ракетні удари, а й про обстріли по всій лінії фронту.

Однозначно – зараз йде підготовка до наступного етапу наступальних дій,

– додав Скібіцький.

Чиновник зауважив, що переламний момент у війні буде. Однак це залежатиме від того, коли ми зможемо зупинити наступальні дії ворога, та наскільки вчасною й потужно буде допомога партнерів.

Що цьому передувало

16 липня російські ЗМІ писали, що шойгу доручив посилити дії військових. Нібито для того, щоб завадити ЗСУ "обстрілювати Донбас".

Повідомляли, мовляв, шойгу прибув у командний пункт, заслухав доповіді командирів, а потім дав команду наростити дії угруповань "на всіх операційних напрямках".

Детальніше – шойгу наказав посилити наступ на усіх напрямках в Україні: відео