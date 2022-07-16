Так, шойгу заслушал командующих по поводу дальнейших действий в войне. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Скибицкий добавил, вероятно, муртад путина подвел итоги мероприятий. По некоторым данным, он даже вручал награды наиболее отличившимся офицерам и генералам,

Новый этап наступления россиян

Разведка действительно фиксирует активность врага. Речь идет не только о ракетных ударах, но и об обстрелах по всей линии фронта.

Однозначно – сейчас идет подготовка к следующему этапу наступательных действий,

– добавил Скибицкий.

Чиновник заметил, что переломный момент в войне будет. Однако это зависит от того, когда мы сможем остановить наступательные действия врага, и насколько своевременной и мощной будет помощь партнеров.

Что этому предшествовало

16 июля российские СМИ писали, что шойгу поручил усилить действия военных. Якобы для того, чтобы помешать ВСУ "обстреливать Донбасс".

Сообщалось, мол, шойгу прибыл в командный пункт, заслушал доклады командиров, а затем дал команду нарастить действия группировок "на всех операционных направлениях".

Детальнее – шойгу приказал усилить наступление по всем направлениям в Украине: видео