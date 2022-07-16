Военный обозреватель Илья Пономаренко для 24 канала рассказал, что сейчас война – это не количество живой силы. По его словам, говорится о возможности организовать людей, вооружить и научить быть эффективными.

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"Главное – дать им материальную базу. Можно иметь хоть миллион или 2 добровольца, призывника, но если у вас нет материальных возможностей, нет организационных возможностей для полноценного войска, то любое количество людей загнанных в Украину превращается в стадо, которое нет может достичь любых целей", – сказал Пономаренко.

Не стоит недооценивать несмотря на слабую силу

Военный обозреватель отметил, что россия продолжает скрытую мобилизацию, хотя отрицает это. Оккупанты соблазняют отчаявшихся людей деньгами, пытаются привлечь в армию россиян всех возрастов, в том числе пожилых людей. Они формируют так называемый третий армейский корпус в Нижегородской области.

Но очень большой вопрос, будет ли это настолько качественно организованная и мотивированная сила, как были те войска, которые на первом этапе атаковали Киев, Харьков, но потерпели здесь поражение. Поэтому я бы не хотел быть слишком оптимистичным. Нам нужно быть очень готовыми к новой волне войны,

– рассказал Пономаренко.

Он добавил, что, хотя это будет наступление не очень мотивированных и плохо вооруженных солдат, но опасность для Украины есть. Материально-техническая база у них очень слабая, но все же это сила и она требует ответа украинских защитников.

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"Поэтому оснований для слишком большого оптимизма нет, но есть основания к необходимости приготовиться", – подчеркнул военный обозреватель.

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