Військовий оглядач Ілля Пономаренко для 24 каналу розповів, що зараз війна – це не про кількість живої сили. За його словами, мовиться про можливість організувати людей, озброїти й навчити бути ефективними.

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"Головне – дати їм матеріальну базу. Можна мати хоч мільйон чи 2 добровольців, призовників, але якщо у вас немає матеріальних можливостей, немає організаційних можливостей для повноцінного війська, то будь-яка кількість людей загнана в Україну перетворюються у стадо, яке немає спроможності досягнути будь-яких цілей", – сказав Пономаренко.

Не варто недооцінювати попри слабку силу

Військовий оглядач зазначив, що росія продовжує приховану мобілізацію, хоч заперечує це. Окупанти спокушають зневірених людей грошима, намагаються залучити до війська росіян будь-якого віку, у тому числі старших людей. Вони формують так званий третій армійський корпус в Ніжегородській області.

Але дуже велике є питання, чи це буде настільки якісно організована та мотивована сила, як були ті війська, які на першому етапі атакували Київ, Харків, але зазнали тут поразки. Тому я б не хотів бути надто оптимістичним. Нам потрібно бути дуже готовими до нової хвилі війни,

– розповів Пономаренко.

Він додав, що хоч це буде наступ не дуже мотивованих та погано озброєних солдатів, але небезпека для України є. Матеріально-технічна база у них дуже слабка, але все ж таки це сила і вона потребує відповіді українських захисників.

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"Тому підстав для надто великого оптимізму немає, але є підстави до необхідності приготуватися", – наголосив військовий оглядач.

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