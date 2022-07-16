Таку думку висловив військовий експерт та кореспондент The Kyiv Independent Ілля Пономаренко. Про це він сказав 24 каналу. Він також назвав ключ до перемоги України у війні.
До теми Битва за Донбас може стати останнім наступом росії, – Пономаренко спрогнозував, що буде далі
А також зауважив, що певного маркера, який би вказував російській диктатурі, що час завершувати війну – немає. Навіть попри те, що вони зазнають великих втрат.
Я думаю, що з кожною хвилею наступу на Україну, з кожною з тих кампаній з рекрутування ще менш кваліфікованої та небоєздатної військової сили – росія стає слабшою,
– вважає він.
Ключ до перемоги
Навіть вже зараз є багато свідчень про те, що окупанти розконсервовують стару техніку. Тож ситуація у ворожій армії стає все гіршою.
Відтак Пономаренко вважає, що ключ до нашої перемоги та переломного моменту полягатиме в тому, щоб просто дотриматися до цієї точки. Навіть попри те, що вороги мають величезні ресурси, варто розуміти, що вони не нескінченні.
Наше реалістичне завдання сьогодні полягає у тому, щоб позбавити росію вести адекватні військові дії. Це буде надзвичайно важко для українського війська та суспільства. Ми вже втратили дуже багато. І ще втратимо. На жаль, ця перемога буде дуже коштовною,
– додав військовий експерт.
Однак у цьому й полягатиме перемога України над росією.
Пономаренко про оперативну паузу росіян та битву за Донбас: дивіться повністю відео