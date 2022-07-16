Таку думку висловив військовий експерт та кореспондент The Kyiv Independent Ілля Пономаренко. Про це він сказав 24 каналу. Він також назвав ключ до перемоги України у війні.

До теми Битва за Донбас може стати останнім наступом росії, – Пономаренко спрогнозував, що буде далі

А також зауважив, що певного маркера, який би вказував російській диктатурі, що час завершувати війну – немає. Навіть попри те, що вони зазнають великих втрат.

Я думаю, що з кожною хвилею наступу на Україну, з кожною з тих кампаній з рекрутування ще менш кваліфікованої та небоєздатної військової сили – росія стає слабшою,

– вважає він.

Ключ до перемоги

Зараз важливо дотримати до того моменту, коли росія в принципі вже не матиме адекватної фізичної, економічної, матеріальної спроби набирати нові військові сили.



Навіть вже зараз є багато свідчень про те, що окупанти розконсервовують стару техніку. Тож ситуація у ворожій армії стає все гіршою.

Відтак Пономаренко вважає, що ключ до нашої перемоги та переломного моменту полягатиме в тому, щоб просто дотриматися до цієї точки. Навіть попри те, що вороги мають величезні ресурси, варто розуміти, що вони не нескінченні.

Наше реалістичне завдання сьогодні полягає у тому, щоб позбавити росію вести адекватні військові дії. Це буде надзвичайно важко для українського війська та суспільства. Ми вже втратили дуже багато. І ще втратимо. На жаль, ця перемога буде дуже коштовною,

– додав військовий експерт.

Однак у цьому й полягатиме перемога України над росією.

Пономаренко про оперативну паузу росіян та битву за Донбас: дивіться повністю відео