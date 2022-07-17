Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что глава россии мог его простить. Об этом он сказал на стриме ютуба 24 канала.

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И подчеркнул, что шойгу ничего не решает и не является главнокомандующим. Более того, он точно не влияет на ситуацию на местах.

Но шойгу взбодрился, путин мог его простить,

– считает он.

Наступление продолжится, но без значительных успехов

По его словам, вполне вероятно, что россияне продолжат наступать на Востоке Украины, поскольку там сосредоточено 65% военных россии, из всех участвующих в войне. Для остальных направлений им нужно хотя бы перегруппироваться.

Кроме того, дальше они захотят идти на Краматорск, Бахмут, Славянск и так далее. Также лакомая цель для врага – вся Херсонщина. Однако на этом направлении оккупантам нужно уже готовиться к обороне.

Да и вообще по всем направлениям россиянам нужно больше ресурса, чтобы наступать. Вооруженные Силы Украины не позволят им это сделать.

Внимание. российские оккупанты в скором времени начнут решительнее наступать вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут. Сейчас россия продолжает так называемую оперативную паузу, совершая лишь ограниченные наземные атаки по этой линии фронта. Об этом сообщали в Институте изучения войны (ISW) в сводке по итогам 14 июля.

Полное интервью с Марком Фейгиным: смотрите видео

Шойгу приказал атаковать Украину по всем направлениям