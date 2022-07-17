Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что глава россии мог его простить. Об этом он сказал на стриме ютуба 24 канала.
Внимание К чему готовится враг: в разведке прокомментировали "инспекцию" российских войск с участием шойгу
И подчеркнул, что шойгу ничего не решает и не является главнокомандующим. Более того, он точно не влияет на ситуацию на местах.
Но шойгу взбодрился, путин мог его простить,
– считает он.
Наступление продолжится, но без значительных успехов
По его словам, вполне вероятно, что россияне продолжат наступать на Востоке Украины, поскольку там сосредоточено 65% военных россии, из всех участвующих в войне. Для остальных направлений им нужно хотя бы перегруппироваться.
Кроме того, дальше они захотят идти на Краматорск, Бахмут, Славянск и так далее. Также лакомая цель для врага – вся Херсонщина. Однако на этом направлении оккупантам нужно уже готовиться к обороне.
Да и вообще по всем направлениям россиянам нужно больше ресурса, чтобы наступать. Вооруженные Силы Украины не позволят им это сделать.
Полное интервью с Марком Фейгиным: смотрите видео
Шойгу приказал атаковать Украину по всем направлениям
- 16 июля российские СМИ писали, что шойгу поручил усилить действия военных. Якобы для того, чтобы помешать ВСУ "обстреливать Донбасс".
- Сообщалось, мол, шойгу прибыл в командный пункт, заслушал доклады командиров, а затем дал команду нарастить действия группировок "на всех операционных направлениях".
- В разведке заявили, что россия готовит новый этап наступательных действий в войне против Украины. Предварительно известно, что сергей шойгу действительно посетил группировку российских войск.