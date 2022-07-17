Єдиний варіант – це закінчити війну на умовах України, – ОП

Радник глави ОП Михайло Подоляк прокоментував дані американського Інституту вивчення війни, відповідно до яких владімір путін віддав наказ захопити Харків і Харківську область.

Дізнайтесь більше путін наказав російським військам захопити Харків і взяти під контроль всю область, – ISW

Михайло Подоляк у твітері написав, що єдиний план росії – це вбивати та знищувати. За його словами, окупанти використовують тактику випаленої землі, адже не можуть захопити українські території.

Радник Андрія Єрмака наголосив, що єдиний варіант закінчитися війну – на умовах України.

Єдиний план росії – вбивати та знищувати, випалювати наші землі, не маючи жодного реального шансу захопити їх. Тому єдиний варіант – це закінчити війну на умовах України та звільнити всі наші території. Будь-які інші шляхи – це нескінченна війна, обстріли та загроза нових анексій,

– написав він.

Ворог окупував східну частину Харківщини

Зауважимо, що російські військові окупували здебільшого східну частину Харківської області. Ворог намагається захопити селище Дементіївка, що на північ від Харкова. Та, за словами експертів ISW, захоплення Дементіївки немає значення для оборони території росії від наступальних дій України.



Карта війни в Харківській області / Скриншот deepstatemap

Гауляйтер Харківщини Віталій Ганчев раніше оголосив, що окупована Харківська область складатиметься з Куп'янського, Ізюмського, Вовчанського та Харківського районів, до складу яких входить територія, яку російські війська ще не контролюють.

Разом з тим, начальник спецпідрозділу штабу Kraken Костянтин Немічев підкреслив, що в окупантів не вистачить ресурсів для того, щоб захопити усю Харківську область і Харків. Він зауважив, що ворог намагається окупувати Донеччину.

шойгу віддав наказ наростити дії російських військових

Нещодавно глава міноборони росії сергей шойгу доручив посилити дії російських військових. шойгу дав доручення щодо нарощування дій угруповань "на всіх операційних напрямках".

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький прокоментував наказ шойгу. У розвідці заявили, що росія готує новий етап наступальних дій у війні проти України.

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