Единственный вариант – это закончить войну на условиях Украины, – ОП

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал данные американского Института изучения войны, согласно которым владимир путин отдал приказ захватить Харьков и Харьковскую область.

Узнайте больше пути приказал российским войскам захватить Харьков и взять под контроль всю область, – ISW

Михаил Подоляк в твиттере написал, что единственный план россии – убивать и уничтожать. По его словам, оккупанты используют тактику выжженной земли, ведь не могут захватить украинские территории.

Советник Андрея Ермака подчеркнул, что единственный вариант закончиться войну – на условиях Украины.

Единственный план россии – убивать и уничтожать, выжигать наши земли, не имея никакого реального шанса захватить их. Поэтому единственный вариант – закончить войну на условиях Украины и освободить все наши территории. Любые другие пути – это бесконечная война, обстрелы и угроза новых аннексий,

– написал он.

Враг оккупировал восточную часть Харьковщины

Заметим, что российские военные оккупировали в основном восточную часть Харьковской области. Враг пытается захватить поселок Дементиевка севернее Харькова. Но, по словам экспертов ISW, захват Дементиевки не имеет значения для обороны территории россии от наступательных действий Украины.



Карта войны в Харьковской области / Скриншот deepstatemap

Гауляйтер Харьковщины Виталий Ганчев ранее объявил, что оккупированная Харьковская область будет состоять из Купянского, Изюмского, Волчанского и Харьковского районов, в состав которых входит территория, которую еще не контролируют российские войска.

Вместе с тем начальник спецподразделения штаба Kraken Константин Немичев подчеркнул, что у оккупантов не хватит ресурсов для того, чтобы захватить всю Харьковскую область и Харьков. Он отметил, что враг пытается оккупировать Донбасс.

шойгу отдал приказ нарастить действия российских военных

Недавно глава минобороны россии сергей шойгу поручил усилить действия российских военных. шойгу поручил нарастить действия группировок "на всех операционных направлениях".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий прокомментировал приказ шойгу. В разведке заявили, что россия готовит новый этап наступательных действий в войне против Украины.

Узнайте больше – путин приказал захватить Харьков и область: смотрите видео