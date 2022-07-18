Разведка уничтожила вражескую ДРГ

Разведка "Кедр" провела спецоперацию в селе Дементиевка Харьковской области. Там обнаружили крупное подразделение россиян, размещавшееся в разрушенных зданиях.

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Разведчики уничтожили 36 оккупантов. Многие российские военные получили ранения различной степени тяжести.

Позже "Кедр" вместе с подразделениями местной терробороны заставил врага отойти с позиций, невзирая на значительное численное преимущество противника.

Взяли в плен спецназовца

В результате операции разведчики завоевали многочисленные трофеи и взяли в плен раненого командира взвода вражеской ДРГ. После задержания ему оказали первичную медицинскую помощь, пока он находится в больнице.



Разведчики взяли в плен российского офицера-спецназовца / Скриншот из видео

Им оказался 33-летний уроженец Запорожской области Станислав Трутнев. Он – военнослужащий 140 отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами Северного флота ВМФ россии (в Мурманской области).

Известно, что три года назад был откомандирован в группировку вооруженных сил россии в Сирии.

Смотрите видео разведки об уничтожении ДРГ оккупантов:



кремль приказал захватить Харьков и область

Несмотря на чрезвычайно низкую вероятность успеха оккупантов на Харьковщине, кремль, вероятно, приказал российским войскам взять под контроль всю Харьковскую область. Такие выводы сделали в Институте по изучению войны (ISW).

Еще 15 июля там спрогнозировали, что россия, вероятно, вскоре выйдет из так называемой "оперативной паузы". Уже на следующий день минобороны страны-агрессоры подтвердило этот прогноз.

Начальник спецподразделения штаба Kraken Константин Немичев считает, что у оккупантов не хватит ресурсов, чтобы захватить Харьков и область.

В Офисе Президента отреагировали на заявления кремля по оккупации Харькова. Михаил Подоляк ответил, что единственный план россии – это убивать и уничтожать. По его словам, оккупанты используют тактику выжженной земли, ведь не могут захватить украинские территории.

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