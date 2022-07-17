Теперь ISW обнародовал свежую аналитику и оценил, как именно будут разворачиваться события. Отмечается, что прекращение так называемой "оперативной паузы" российских войск, скорее всего, не приведет к массовой активизации атак по всей территории Украины, продолжатся наземные штурмы, сосредоточенные на восточных направлениях.
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Оценка ISW от 16 июля
министр обороны России Сергей Шойгу 16 июля дал приказ командующим Южного и Центрального российских военных округов генералу суровикину и генерал-полковнику лапину усилить наступательные действия по всем направлениям войны против Украины. Это подтвердило прогноз ISW от 15 июля.
При этом в течение 16 июля российские оккупанты совершили меньше наземных ударов во всех направлениях фронта, чем раньше, однако усилили артиллерийские и ракетные обстрелы. В Институте по изучению войны прогнозируют, что темпы восстановления российского наступления в ближайшее время, вероятно, будут колебаться.
В ISW также отметили, что шойгу отметил дальнейшее командование группировками оккупантов на Востоке Украины именно суровикиным и лапиным, хотя концентрация сил такого размера требует только одного командующего высокого уровня.
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Аналитики подчеркивают, что "двойное" командование операциями на относительно небольшой территории Донбасса может помешать дальнейшим наступательным действиям россии. В этом контексте неспособность кремля использовать "оперативную паузу" для реорганизации российской военной командной структуры в Украине и решение сохранить специальную командную структуру в ISW называют странным.
Добавим, что также отмечается, что удары ВСУ с помощью HIMARS по российским складам с боеприпасами, элементам материально-технического обеспечения, командованию и управлению, вероятно, усугубляют российские артиллерийские операции.
Ключевые выводы
К слову, ключевые выводы аналитиков Института по изучению войны по состоянию на 16 июля выглядят так:
- минобороны россии объявило о прекращении "оперативной паузы". Это вряд ли повлечет за собой массовое увеличение наземных атак на всех направлениях боевых действий, однако, скорее всего, будет характеризироваться продолжением осуществления ограниченных наземных штурмов, сосредоточенных на направлениях Славянск – Северск – Бахмут.
- Несмотря на чрезвычайно низкую вероятность успеха оккупантов в Харьковской области, кремль, вероятно, приказал российским войскам взять под контроль всю Харьковскую область.
- россияне совершили ограниченные наземные штурмы вблизи Северска и Бахмута, а также обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру на Востоке.
- В ответ на предполагаемую угрозу деятельности украинских партизан оккупационные власти на временно захваченных территориях, похоже, реагируют усилением своих административных режимов.
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