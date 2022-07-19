Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она также отметила, что у врага были попытки штурма и разведки боем на определенных участках, однако ничего не удалось.

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Ежедневные обстрелы Харькова и области

российские оккупанты ежедневно продолжают страшно бить по Харькову и Харьковской области.

Как отмечает Анна Черненко, в Циркунах российские оккупанты обстреляли медицинское учреждение, которому 100 лет – оно сгорело, это был местный памятник архитектуры.

"Под вражескими обстрелами был Старый Салтов и Золочев, относительно последнего города, там достаточно серьезные разрушения, раненые разной степени", – говорит корреспондентка.

Активное восстановление Харькова

Мы имели возможность познакомиться с организациями, которые сейчас проводят Харьков, несмотря на то, что обстрелы продолжаются, рассказывает Анна Черненко. По ее словам, сейчас звуки взрывов раздаются где-то далеко и отдаленно, но в любой момент может "прилететь".

Вчера мы снимали два учебных заведения, они расположены совсем в разных районах, в одном из центральных были очень повреждены окна,

– отмечает Анна Черненко.

Другая школа, уже в спальном районе – это единственная школа, в которую попадали дважды – в начале июня и несколько недель назад. Совокупно в результате такого удара разрушен целый корпус.

Подробнее о ночи на 19 июля в Харькове и области: смотрите видео

Что известно об обстрелах Харьковской области 19 июля

В 4:17 в Харьковской области в очередной раз начали раздаваться сирены. После завершения предварительной воздушной тревоги прошло всего 2 часа. Через несколько минут харьковчане начали сообщать в соцсетях, что слышали взрывы. По их словам, они звучали за городом – по состоянию на данный момент известно, что враг нанес удары по Чугуеву.

Детали предварительного обстрела Харькова

Ночью 16 июля жителей Харьковской области в очередной раз разбудили сирены. Вскоре начали появляться сообщения о взрывах в области – их слышали в Чугуеве.