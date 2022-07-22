Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал этот город в эфире национального телемарафона. Им оказался не Мариуполь, сообщает 24 канал.

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Какой город подвергся обстрелам больше всего

По словам Данилова, российские оккупанты чаще всего атаковали город Изюм в Харьковской области. С начала войны враг ударил по Изюму ракетами 476 раз.

Вторую позицию в этом ужасающем списке занимает Мариуполь. Третий по количеству обстрелов Николаев.

При этом город Изюм находится в оккупации россиян со 2 апреля. Выехавшие из него люди рассказывают, что города фактически нет, он разрушен.

Обстрелы и борьба в Харьковской области

Американский Институт изучения войны предполагал, что Россия мечтает полностью оккупировать Харьковскую область. Несмотря на то, что это очень маловероятно, гауляйтеры уже обнародовали флаг с двуглавым орлом. При этом ранее была информация, что такой же приказ отдал путин.

российские оккупанты ежедневно продолжают тяжело бить из всего возможного вооружения по Харькову и области. Из-за ракетных ударов много погибших в регионе. Враг бьет по школам, больницам и другим объектам инфраструктуры, не относящимся к военному или оборонному делу.

К примеру, россияне еще 3 июля обстреляли частный дом в Новобаварском районе. В нем и учебном заведении неподалеку вылетели окна. Пострадала 54-летняя женщина. Ее госпитализировали в среднем тяжести.

Подробнее о словах Данилова об обстрелах: смотрите видео