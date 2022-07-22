Соответствующую информацию сообщил глава Никопольской районной военной администрации вечером 21 июля. Ранее российские оккупанты атаковали Никополь в ночь на 21 июля.
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россияне снова ударили по Никополю
Снова обстрелян город Никополь!
- написал Евгений Евтушенко.
Он также добавил, что российские оккупанты запустили четыре залпа из реактивной системы залпового огня по спящему городу.
Кратко о последних атаках россиян на Никополь
- Ночью против 20 июля российские оккупанты снова атаковали Никополь. В результате атаки погибли два человека, еще 6 – получили ранения. Из них четверо – дети.
- 19 июля враги ударили "Градами" по базе отдыха в Никополе. Глава Днепропетровской ОВВ Валентин Резниченко сообщил, что люди не пострадали.
- 18 июля российские оккупанты выпустили по Никополю 60 снарядов. В результате атаки ранения получила 75-летняя женщина. Раненую доставили в больницу.
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