Соответствующую информацию сообщил глава Никопольской районной военной администрации вечером 21 июля. Ранее российские оккупанты атаковали Никополь в ночь на 21 июля.

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россияне снова ударили по Никополю

Снова обстрелян город Никополь!

- написал Евгений Евтушенко.

Он также добавил, что российские оккупанты запустили четыре залпа из реактивной системы залпового огня по спящему городу.

Кратко о последних атаках россиян на Никополь