В последние несколько дней чрезвычайно беспокойно в Никополе. Враг открывает по нему огонь как днем, так и ночью. Накануне оккупанты обстреляли базу отдыха. А последняя атака произошла около 3:00 20 июля.

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оккупанты продолжают убивать гражданских

О ракетных обстрелах Никополя сообщил городской голова Сергей Евтушенко. В 02:42 в его телеграмме появилось лаконичное сообщение. В нем глава городского совета подчеркнул, что враг снова обстрелял город.

Отметим, что отбой воздушной тревоги в городе объявили в 06:25. Поэтому горожане все это время находились в страхе, ведь знали, что оккупанты могут нанести очередной удар в любой момент.

В ночь на 20 июля оккупанты обстреляли из "Градов" Никополь / Фото из телеграма Резниченко

В ночь на 20 июля оккупанты обстреляли из "Градов" Никополь / Фото из телеграма Резниченко

В ночь на 20 июля оккупанты обстреляли из "Градов" Никополь / Фото из телеграма Резниченко

Выпустили более 30 реактивных снарядов

По состоянию на 07.08 поступила информация от главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Он отметил, что "российская орда не прекращает террор Никопольского района". Глава администрации подчеркнул, что враг умышленно стрелял по жилому кварталу из "Градов". Всего оккупанты выпустили более 30 реактивных снарядов.

По предварительной информации, известно о двух погибших. Еще девять человек получили ранения. Госпитализировать пришлось шестерых из них, среди которых четверо – дети. Причем самому маленькому пострадавшему всего три годика.

Три года! Спавшему ребенку, когда российские отморозки ударили по нему из "Градов",

– подчеркнул Резниченко.

Он также сообщил о разрушении в городе. Совершенно уничтожил враг три частных дома. Кроме того, поврежден еще с десяток.

В настоящее время спасатели продолжают работать на местах ударов. Они разбирают завалы, а также пытаются выяснить, насколько масштабны разрушения вследствие вражеской атаки.

Кроме того, Никополем разбросаны российские боеприпасы. Они не сдетонировали, но все еще могут угрожать жителям. Следовательно, следует быть максимально осторожными. Пиротехники уже занимаются обнаружением и обезвреживанием этих боеприпасов.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук добавил, что сразу же несколько домов загорелись в результате попадания снарядов. Он отметил, что для укрощения огня на месте работали сразу несколько пожарно-спасательных подразделений.

Глава областного совета предоставил детали о раненых. Их спасатели извлекали из-под завалов. Трем не понадобилось амбулаторное лечение, а вот шестерых госпитализировали, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь.

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что российские "убийцы продолжают террор мирных общин". Он отметил, что враг избивал с территории временно оккупированной Запорожской области. По Никополю захватчики открыли огонь через реку Днепр.