Детали о преступных действиях российской армии сообщили в Днепропетровской ОВА. Валентин Резниченко отметил, что в результате обстрела Никополя, к счастью, людей не задело.
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Под вражеским огнем оказались 2 района области
Под вражеским огнем 19 июля оказались Криворожский и Никопольский районы. По Зеленодольской общине российская армия стреляла из ствольной артиллерии. Попали россияне по тракторной бригаде.
Снаряды повредили помещение, а также уничтожили сельскохозяйственную технику. Пострадавших в результате удара нет.
Ночью по Никополю выпустили более 40 снарядов
Ранее глава ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в ночь на 19 июля только по Никополю враги выпустили около 40 реактивных снарядов. На двух промышленных предприятиях вспыхнули пожары. В городе частично разрушены несколько частных домов и повреждены электросети.
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Ситуация в Днепропетровской области: последние новости
- 18 июля россияне своим обстрелом уничтожили в области тысячи тонн зерна. Удар был по элеватору в Синельниковском районе.
- 16 июля ВСУ удалось сбить вражескую ракету над Каменским, над промышленной зоной. От обломков ракеты получил ранение мужчина.
- 15 июля громкие взрывы услышали в Днепре. Ракетами российская армия обстреляла "Южмаш", также враги попали по дороге, что рядом.
- Погибли три человека. Еще одного работника предприятия до сих пор разыскивают спасатели.
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