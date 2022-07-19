Детали о преступных действиях российской армии сообщили в Днепропетровской ОВА. Валентин Резниченко отметил, что в результате обстрела Никополя, к счастью, людей не задело.

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Под вражеским огнем оказались 2 района области

Под вражеским огнем 19 июля оказались Криворожский и Никопольский районы. По Зеленодольской общине российская армия стреляла из ствольной артиллерии. Попали россияне по тракторной бригаде.

Снаряды повредили помещение, а также уничтожили сельскохозяйственную технику. Пострадавших в результате удара нет.

Ночью по Никополю выпустили более 40 снарядов

Ранее глава ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в ночь на 19 июля только по Никополю враги выпустили около 40 реактивных снарядов. На двух промышленных предприятиях вспыхнули пожары. В городе частично разрушены несколько частных домов и повреждены электросети.

Обратите внимание! Под удар врага ночью попали и приграничные территории Зеленодольской общины.

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Ситуация в Днепропетровской области: последние новости

18 июля россияне своим обстрелом уничтожили в области тысячи тонн зерна. Удар был по элеватору в Синельниковском районе.

16 июля ВСУ удалось сбить вражескую ракету над Каменским, над промышленной зоной. От обломков ракеты получил ранение мужчина.

15 июля громкие взрывы услышали в Днепре. Ракетами российская армия обстреляла "Южмаш", также враги попали по дороге, что рядом.

Погибли три человека. Еще одного работника предприятия до сих пор разыскивают спасатели.

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