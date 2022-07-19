Деталі про злочинні дії російської армії повідомили в Дніпропетровській ОВА. Він зазначив, що внаслідок обстрілу Нікополя, на щастя, людей не зачепило.

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Під ворожим вогнем опинились 2 райони області

Під ворожим вогнем 19 липня опинились Криворізький та Нікопольський райони. По Зеленодольській громаді російська армія стріляла зі ствольної громади. Поцілили росіяни по тракторній бригаді.

Снаряди пошкодили приміщення, а також понищили сільськогосподарську техніку. Постраждалих внаслідок удару немає.

Вночі по Нікополю випустили понад 40 снарядів

Раніше голова ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у ніч проти 19 липня лише по Нікополю вороги випустили близько 40 реактивних снарядів. На двох промислових підприємствах спалахнули пожежі. У місті частково зруйновані кілька приватних будинків та пошкоджені електромережі.

Зверніть увагу! Під удар ворога вночі потрапили і прикордонні території Зеленодольської громади.

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Ситуація на Дніпропетровщині: останні новини

18 липня росіяни своїм обстрілом знищили в області тисячі тонн зерна. Удар був по елеватору у Синельниківському районі.

16 липня ЗСУ вдалось збити ворожу ракету над Кам'янським, над промисловою зоною. Від уламків ракети дістав поранення чоловік.

15 липня гучні вибухи почули в Дніпрі. Ракетами російська армія обстріляла "Южмаш", також вороги поцілили по дорозі, що поруч.

Загинули троє людей. Ще одного працівника підприємства досі розшукують рятувальники.

Дивіться у відео – росіяни вдарили по центру Краматорська