Жорсткий обстріл Нікополя

Про це 24 каналу розповів кореспондент з Кривого Рогу. Він повідомив, що деталей щодо обстрілу Нікополя досі немає.

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За його словами, обстріл "Градами" житлових кварталів Нікополя – це черговий тероризм росіян, адже там немає військових частин.

Це цілеспрямоване не перше влучання "Градами" по багатоповерхівках, приватних будинках, річковому порту, газопроводу тощо. Це нічим не можна виправдати. Це злочин росії,

– сказав кореспондент.

Додамо, що перед тим 16 липня вони теж під ранок з РСЗВ "Град" завдали удар по місту. Вони випустили 53 ракети.

росіяни знищили тисячі тонн зерна

Він зазначив, що окупанти також обстріляли Синельниківський район Дніпропетровщини. Один із ударів припав на елеватор – зруйновано склади з зерном.

Внаслідок обстрілу по сільськогосподарському елеваторі виникла пожежа. За словами журналіста, там згоріло понад 5 тисяч тонн зерна.

Він каже, що це чергове підтвердження того, що росія здійснює харчовий тероризм.

Вона не тільки випалює пшеницю на Півдні України, а й цілеспрямовано стріляє по місцям зберігання врожаю, щоб і всередині України виникала криза серед продуктів і ми не могли мати обсяги для експорту зерна,

– пояснив кореспондент.

Адже наше зерно, яке якісне та відносно дешеве, йшло в країни Африки та Азії. Зокрема, велика частка українського зерна експортувалися до Єгипту, де проживає 100 мільйонів людей. Відомо, що близько 30% обсягу зерна для цієї країни Єгипет закуповував в Україні.

Кореспондент про влучання в елеватор на Дніпропетровщині:



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