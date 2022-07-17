Енергетика – не єдиний важіль впливу, який хочуть використати російські окупанти на міжнародній арені. Вони сподіваються на продовольчу кризу та зменшення прибутків Україні від продажу зерна.

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Окупанти палять українські поля з врожаєм

Рятувальники Донеччини показали наслідки підпалів українських полів російськими окупантами. Ворог намагається знищити урожай, який не може зібрати та вкрасти.

Лише впродовж минулої доби вогонь російських окупантів знищив пшеницю наших працьовитих аграріїв на площі в понад 70 гектарів.

Втім, втілити свій план до кінця ворогу не вдалося. Героїчним рятувальникам вдалося погасити вогонь на площі 10 гектарів та врятувати 55 гектарів української пшениці.

росіяни палять поля на Донеччині: фото ДСНС

Війна росії з Україною: останні новини

російські пропагандисти знову зганьбилися з фейком про "біолабораторії". Вони вирішили зняти свій брехливий ролик на потужностях української компанії, яку знає вся Європа.

ЗСУ завдали чергового удару по силах ворога у Чорнобаївці. Росіяни внаслідок атаки зазнали чергових значних втрат.

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