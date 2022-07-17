російська пропаганда згодовує своєму недалекому народу просто фантастичні вигадки. Значна їх кількість пов'язана з уявними "біологічними лабораторіями".

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Черговий фейк росіян про "біологічну лабораторію"

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай показав один із сюжетів російських пропагандистів, який вони зняли в Рубіжному. Вони вирішили заявити, що підприємство "МІКРОХІМ", яке знає вся Європа, насправді виготовляла усілякі препарати для ЗСУ та тестувала "біологічні розробки" на своїх працівниках.

Звісно, не обійшлося без документів із грифом "таємно", і тестуванні препаратів на "молодих місцевих мешканцях". російські пропагандисти зуміли вмістити в одному ролику стільки вигадок, що їх можна привітати із рекордом в абсурдності.

Абсурдний фейк російських пропагандистів: відео

Війна росії з Україною: останні новини

росіяни намагалися просунутися у напрямку Слов'янська та Бахмута. ЗСУ завдали їм втрат, вони були змушені втікати на свої позиції.

На Півдні окупанти активізували свою розвідку. Є інформація, що вони хочуть завдати удару по критичній цивільній інфраструктурі.

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