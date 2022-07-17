Ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру
Відповідні дані у вечірньому зведенні 17 липня опублікувала пресслужба Генштабу ЗСУ. Повідомляється, що ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах відразу декількох населених пунктів.
До теми Окупанти намагаються встановити контроль над Сіверськом та просунутися у напрямку Бахмута
Йдеться про Білу Криницю, Березнегувате, Тернівку, Веселий Кут, Благодатне, Квітневе, Лоцкине, Новогригорівку, Мирне, Прибузьке, Лупареве, Баштанку та інші.
У Генштабі ЗСУ зауважили, що ворог вкотре завдав ракетних ударів по Миколаєву.
російські військові з допомогою безпілотників продовжують проводити повітряну розвідку. Як йдеться у повідомленні, на Південнобузькому напрямку висока загроза подальших ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.
Водночас українські військові продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та б'ють окупантів у ближніх боях.
Варте уваги ЗСУ ліквідували ворожу групу солдат під Слов'янськом
Яка ситуація на Півдні
- Глава міноборони росії сергей шойгу нещодавно доручив посилити дії російських військових. Він дав доручення щодо нарощування дій угруповань "на всіх операційних напрямках".
- У Головному управління розвідки Міноборони прокоментував наказ шойгу. Повідомляється, що росія готує новий етап наступальних дій у війні проти України.
- Окупанти продовжують завдавати систематичних ударів по Миколаєву та Миколаївській області. У ніч проти 17 липня ворог вкотре завдав удару по Миколаєву ракетами С-300. У Миколаєві пролунало щонайменше 10 вибухів.
- Вночі і вранці 15 липня російські війська вдарили по Миколаєву зі "Смерчів", влучивши у два найбільші університети міста. Після цього ворожий безпілотник проводив розвідку, але був збитий українськими силами.
- В ОК "Південь" констатували, що ситуація на Південнобузькому напрямку – напружена та динамічна. Проте її повністю контролюють сили оборони. Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявляв, що росіяни обстрілами Миколаєва намагаються залякати людей.
Дізнайтесь більше – руйнування в Миколаєві від масованого удару: дивіться відео