Про наслідки ракетного обстрілу розповів мер міста Олександр Сєнкевич. Він наголосив, що, інформацію про жертв та постраждалих уточнюють.
Варто прочитати Вибухи в Миколаєві та відбиття штурму на Слов'янському напрямку: як минула ніч у регіонах
На одному з об'єктів триває розбір завалів
Міський голова наголосив, що внаслідок атак зруйнувались будівлі, а також почались пожежі. До 9:00 рятувальники ліквідували всі осередки вогню. Проте на одному з підприємств досі триває розбір завалів.
Наслідки ракетного обстрілу Миколаєва / Фото ДСНС:
Ворог, швидше за все, використав С-300
Як розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону, швидше за все, ворог знову використав С-300.
Це потужна, розривна, з більшою руйнівною силою зброя. Вона максимально шкодить та максимально має підривати впевненість миколаївців в тому, що вони – незламна фортеця. Проте це росіянам робити не вдається,
– зауважила Гуменюк.
Керівниця пресцентру наголосила, що попередньо інформації про жертв серед цивільного населення немає. Проте ці дані будуть уточнювати.
Читайте також Відбита атака на Слов'янськ і ворожі обстріли Харківщини: карта бойових дій на 17 липня
Ситуація на Миколаївщині: останні новини
- Вибухи у Миколаєві пролунали у ніч проти 17 липня. Ймовірно, ракети запустили з території тимчасово окупованої Херсонщини.
- Численні вибухи підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич.
- 15 липня росіяни обстріляли 2 найбільші університети обласного центру.
- Згодом вороги спеціально запустили безпілотник, аби подивитись на результати власних злочинних дій.
- Виконати завдання БпЛА не дозволили українські захисники, вони збили дрон.
Дивіться у відео про удар по Миколаєву: