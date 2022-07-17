Про наслідки ракетного обстрілу розповів мер міста Олександр Сєнкевич. Він наголосив, що, інформацію про жертв та постраждалих уточнюють.

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На одному з об'єктів триває розбір завалів

Міський голова наголосив, що внаслідок атак зруйнувались будівлі, а також почались пожежі. До 9:00 рятувальники ліквідували всі осередки вогню. Проте на одному з підприємств досі триває розбір завалів.

Наслідки ракетного обстрілу Миколаєва / Фото ДСНС:

Ворог, швидше за все, використав С-300

Як розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону, швидше за все, ворог знову використав С-300.

Це потужна, розривна, з більшою руйнівною силою зброя. Вона максимально шкодить та максимально має підривати впевненість миколаївців в тому, що вони – незламна фортеця. Проте це росіянам робити не вдається,

– зауважила Гуменюк.

Керівниця пресцентру наголосила, що попередньо інформації про жертв серед цивільного населення немає. Проте ці дані будуть уточнювати.

Зверніть увагу! Загалом по місту вдарили 10 ракет. Були потрапляння, як в промислову, так і в цивільну інфраструктуру.

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Ситуація на Миколаївщині: останні новини

Вибухи у Миколаєві пролунали у ніч проти 17 липня. Ймовірно, ракети запустили з території тимчасово окупованої Херсонщини.

Численні вибухи підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич.

15 липня росіяни обстріляли 2 найбільші університети обласного центру.

Згодом вороги спеціально запустили безпілотник, аби подивитись на результати власних злочинних дій.

Виконати завдання БпЛА не дозволили українські захисники, вони збили дрон.

Дивіться у відео про удар по Миколаєву: