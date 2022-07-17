Про це повідомили в Офісі Президента з посиланням на місцеві військові адміністрації, інформує 24 канал. Дані актуальні станом на ранок 17 липня.
Важливо Відбита атака на Слов'янськ і ворожі обстріли Харківщини: карта бойових дій на 17 липня
Напередодні ворог атакував Черкащину ракетами
Напередодні Черкаську область росіяни атакували двома ракетами. "Прильоти" були в одне з сіл Чигиринської тергромади. Жертв немає, проте війська агресора знищили сільськогосподарську техніку та худобу.
росіяни гатили по прикордонню Сумщини
Протягом доби ворог посилено обстрілював прикордонні райони Сумщини – Глухівську, Есманьську, Новослобідську, Білопільську, Шалигінську, Хотінську громади. Здебільшого, росіяни гатили з мінометів.
На Дніпропетровщині під вогонь потрапила Апостолівська громада у Криворізькому районі. Без руйнувань та постраждалих.
В Харкові через обстріл сталась пожежа
Через ракетний обстріл Харкова сталась пожежа у виробничій будівлі у Київському районі. До лікарні потрапила одна людина. Також окупанти гатили по Дергачах Харківського району.
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Яка ситуація на Донбасі
У Луганській області ворог двічі завдавав удари з авіації та влаштував масовані артилерійські обстріли та відкривав вогонь з мінометів. Росіяни намагались просунутись біля Верхньокам'янки, проте відійшли через опір захисників.
На Донеччині росіяни гатять з артилерії та РСЗВ, а також атакують ракетами. Під обстрілами опинились Торецьк, Авдіївка, Покровськ, Бахмут, Новоолександрівка, Журавка, Іллінка, Стародубівка.
Вже зранку було три ракетні удари по Торецькій громаді. Одна з них влучила у житловий квартал Торецька. У Костянтинівці під обстріл потрапив медичний коледж.
По Миколаєву ворог завдав масованого ракетного обстрілу
По Миколаєву ворог завдав масованого ракетного удару. Попередньо відомо про влучання по 2 підприємствах. Також росіяни обстрілювали Шевченківську, Галицинівську громади Миколаївського району. У селі Шевченкове три людини загинули та троє зазнали поранень.
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На Херсонщині були вибухи
У Херсоні окупанти розгорнули в центрі кілька блокпостів, на яких навіть примушували людей знімати взуття. російські війська так діють, адже бояться партизанського руху.
Де ніч пройшла спокійно:
- на Волині,
- на Закарпатті,
- на Рівненщині,
- в Івано-Франківській,
- Львівській,
- Чернівецькій,
- Вінницькій,
- Запорізькій,
- Хмельницькій,
- Тернопільській областях,
- на Кіровоградщині,
- Черкащині,
- Одещині,
- Полтавщині,
- Чернігівщині,
- Житомирщині та Київщині.
Дивіться у відео – яка ситуація на фронті станом на ранок 17 липня: