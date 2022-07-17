Про це повідомили в Офісі Президента з посиланням на місцеві військові адміністрації, інформує 24 канал. Дані актуальні станом на ранок 17 липня.

Важливо Відбита атака на Слов'янськ і ворожі обстріли Харківщини: карта бойових дій на 17 липня

Напередодні ворог атакував Черкащину ракетами

Напередодні Черкаську область росіяни атакували двома ракетами. "Прильоти" були в одне з сіл Чигиринської тергромади. Жертв немає, проте війська агресора знищили сільськогосподарську техніку та худобу.

росіяни гатили по прикордонню Сумщини

Протягом доби ворог посилено обстрілював прикордонні райони Сумщини – Глухівську, Есманьську, Новослобідську, Білопільську, Шалигінську, Хотінську громади. Здебільшого, росіяни гатили з мінометів.

На Дніпропетровщині під вогонь потрапила Апостолівська громада у Криворізькому районі. Без руйнувань та постраждалих.

В Харкові через обстріл сталась пожежа

Через ракетний обстріл Харкова сталась пожежа у виробничій будівлі у Київському районі. До лікарні потрапила одна людина. Також окупанти гатили по Дергачах Харківського району.

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Яка ситуація на Донбасі

У Луганській області ворог двічі завдавав удари з авіації та влаштував масовані артилерійські обстріли та відкривав вогонь з мінометів. Росіяни намагались просунутись біля Верхньокам'янки, проте відійшли через опір захисників.

На Донеччині росіяни гатять з артилерії та РСЗВ, а також атакують ракетами. Під обстрілами опинились Торецьк, Авдіївка, Покровськ, Бахмут, Новоолександрівка, Журавка, Іллінка, Стародубівка.

Вже зранку було три ракетні удари по Торецькій громаді. Одна з них влучила у житловий квартал Торецька. У Костянтинівці під обстріл потрапив медичний коледж.

Зверніть увагу! За добу в області 3 загиблих та 12 поранених цивільних.

По Миколаєву ворог завдав масованого ракетного обстрілу

По Миколаєву ворог завдав масованого ракетного удару. Попередньо відомо про влучання по 2 підприємствах. Також росіяни обстрілювали Шевченківську, Галицинівську громади Миколаївського району. У селі Шевченкове три людини загинули та троє зазнали поранень.

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На Херсонщині були вибухи

У Херсоні окупанти розгорнули в центрі кілька блокпостів, на яких навіть примушували людей знімати взуття. російські війська так діють, адже бояться партизанського руху.

Де ніч пройшла спокійно:

на Волині,

на Закарпатті,

на Рівненщині,

в Івано-Франківській,

Львівській,

Чернівецькій,

Вінницькій,

Запорізькій,

Хмельницькій,

Тернопільській областях,

на Кіровоградщині,

Черкащині,

Одещині,

Полтавщині,

Чернігівщині,

Житомирщині та Київщині.

Дивіться у відео – яка ситуація на фронті станом на ранок 17 липня: