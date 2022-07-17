Об этом сообщили в Офисе Президента со ссылкой на местные военные администрации, передает 24 канал. Данные актуальны по состоянию на утро 17 июля.

Важно Отражена атака на Славянск и вражеские обстрелы Харьковщины: карта боевых действий на 17 июля

Накануне враг атаковал Черкасскую область ракетами

Накануне Черкасскую область россияне атаковали двумя ракетами. "Прилеты" были в одно из сел Чигиринской теробщины. Жертв нет, однако войска агрессора уничтожили сельскохозяйственную технику и скот.

россияне били по приграничью Сумщины

В течение суток враг усиленно обстреливал пограничные районы Сумщины – Глуховскую, Эсманьскую, Новослободскую, Белопольскую, Шалыгинскую, Хотинскую общины. В основном, россияне били из минометов.

В Днепропетровской области под огонь попала Апостоловская община в Криворожском районе. Без разрушений и пострадавших.

В Харькове из-за обстрела произошел пожар

Из-за ракетных обстрелов Харькова произошел пожар в производственном здании в Киевском районе. В больницу попал один человек. Также оккупанты били по Дергачам Харьковского района.

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Какая ситуация на Донбассе

В Луганской области враг дважды наносил удары из авиации и устроил массированные артиллерийские обстрелы и открывал огонь из минометов. Россияне пытались продвинуться у Верхнекаменки, однако отошли из-за сопротивления защитников.

В Донецкой области россияне стреляют из артиллерии и РСЗО, а также атакуют ракетами. Под обстрелами оказались Торецк, Авдеевка, Покровск, Бахмут, Новоалександровка, Журавка, Ильинка, Стародубовка.

Уже утром было три ракетных удара по Торецкой общине. Одна из ракет попала в жилой квартал Торецка. В Константиновке под обстрел попал медицинский колледж.

Обратите внимание! За сутки в области 3 погибших и 12 раненых гражданских.

По Николаеву враг нанес массированный ракетный обстрел

По Николаеву враг нанес массированный ракетный удар. Предварительно известно о попадании по 2 предприятиям. Также россияне обстреливали Шевченковскую, Галицыновскую общины Николаевского района. В селе Шевченково три человека погибли и трое получили ранения.

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В Херсонской области были взрывы

В Херсоне оккупанты развернули в центре несколько блокпостов, на которых даже заставляли людей снимать обувь. российские войска так действуют, ведь боятся партизанского движения.

Где ночь прошла спокойно:

на Волыни,

на Закарпатье,

в Ровенской области,

в Ивано-Франковской,

Львовской,

Черновицкой,

Винницкой,

Запорожский,

Хмельницкой,

Тернопольской областях,

в Кировоградской области,

Черкасской области,

Одесской области,

Полтавщине,

Черниговщине,

Житомирской и Киевской областях.

Смотрите в видео – какая ситуация на фронте по состоянию на утро 17 июля: