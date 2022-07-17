Актуальную информацию о происходящем на фронте обнародовали в Генштабе ВСУ. Данные о главных направлениях – читайте ниже.

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Враг провалил наступление на Славянск

россия не собирается отказываться от планов захватить весь Донбасс. Теперь ее цель сместилась на Славянск. Там из ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру. Также вражеские войска вели штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, но безуспешно. Также оккупанты хотели продвинуться в направлении Верхнекаменки. Но ВСУ дали им достойный отпор, из-за чего у врага были потери и ему пришлось отходить. Вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня недалеко от Звановки, Федоровки и Серебрянки.



Карта боевых действий / Фото Liveuamap

На Бахмутском направлении россия продолжает обстреливать наши позиции в районах населенных пунктов Новолуганское, Берестово, Белороговка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь и территории Углегорской ТЭС. Враг хотел вести разведку боем возле Берестового и Белогоровки, но украинские воины умело отбили эту попытку. Также оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары недалеко от Соледара, Покровского и Светлодарска.



Боевые действия на Донбассе / Фото Liveuamap

В Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы позиций наших войск по линии столкновения. Враг бил из авиации вблизи Каменки, Щербаков и Малых Щербаков.

Бои на Харьковщине и Юге

По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи. Обстреливал районы населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и другие. Вел воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".



Карта борьбы за Харьковщину / Фото Liveuamap



На Южнобужском направлении были вражеские обстрелы в районах населенных пунктов Нововоронцовка, Кобзарцы, Благодатное, Белая Криница, Трудолюбовка, Новогригоровка, Оленевка, Прибужское, Александровка, Лупарево и другие. Враг нанес ракетные удары по городу Николаеву. При этом в Генштабе предупреждают, что есть опасность таких повторных ударов.



Юг Украины / Фото Liveuamap

ВСУ разрушают планы путина

Американский Институт изучения войны сообщил, что у Путина есть планы захватить Харьков и всю область. Его приспешники и преступники уже могли получить такой приказ. Аналитики отметили, что российские войска пытаются взять Дементиевку, что севернее Харькова с 26 июня. Однако захват Дементиевки не имеет значения для обороны территории россии от наступательных действий Украины.

Но в последнее время ВСУ так уничтожают оккупантов вместе с их складами и командными пунктами, что планы путина могут разлететься как склады. Например, на Юге ВСУ уничтожили несколько десятков оккупантов и вражескую технику за один день, 16 июля.

Также взрывы были слышны во временно оккупированном городе Алчевск, что на Луганщине. По данным российской пропаганды, ударили из HIMARS. Именно от этих систем у них начинается истерика, ведь ВСУ работают мастерски и точно по вражеским целям.

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